Cinq organismes d'équité sociale bénéficieront de ce financement au cours des quatre prochaines années

BRAMPTON, ON, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à faire progresser l'équité sociale, Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L; « Loblaw ») annonce qu'elle versera un million de dollars à cinq organismes œuvrant auprès des membres historiquement sous-représentés dans les communautés canadiennes. Le financement est offert sous forme de Dons d'investissement communautaire et soutiendra la mise en œuvre de divers programmes, notamment :

Black Business and Professional Association (BBPA) : ce don soutiendra le concours annuel de présentation RiseUp Women+, ainsi que son programme visant à renforcer et à soutenir les entreprises dirigées par des femmes noires. Fondation canadienne des femmes : ce don soutiendra des programmes visant à lutter contre la stigmatisation et le silence qui entourent la violence fondée sur le genre dans les communautés et les milieux de travail. Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview : ce don soutiendra des programmes d'emploi pour les jeunes et des programmes visant à mettre fin à la stigmatisation des personnes handicapées dans les communautés, les écoles et les milieux de travail. Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA) : ce don soutiendra les jeunes entrepreneurs autochtones de moins de 35 ans qui exploitent leur entreprise au Canada . Loblaw couvrira également le coût de l'adhésion au CCEA pour tous les bénéficiaires chaque année. Fierté au travail Canada : ce don soutiendra deux programmes visant à favoriser la conversation, l'éducation et l'esprit de leadership pour développer la prochaine génération de membres de la communauté 2SLGBTQI+.

Chaque organisation recevra 50 000 $ par année pendant quatre ans à compter de 2024. Les bénéficiaires de dons ont été sélectionnés en fonction des commentaires de bénévoles de chacun des quatre groupes de ressources pour les employés (GRE) de Loblaw, à savoir : CAPABLES, Célébrez vos racines, Voyez grand Femmes et La Fierté.

« Nous sommes fiers de soutenir des organismes qui partagent nos valeurs en tant qu'entreprise et qui ont à cœur de faire progresser l'équité sociale grâce au travail important qu'ils accomplissent », explique Emma Race, directrice principale, Durabilité et impact social, chez Loblaw.

Témoignages de partenaires

Black Business and Professional Association (BBPA) « Nous avons établi un partenariat solide et productif avec Loblaw depuis 2020 et nous sommes très heureux de recevoir ce soutien financier supplémentaire. Le don servira à financer le concours annuel de présentation Rise Up Women+, qui soutient les entreprises dirigées par des femmes noires. Les gagnantes de ce concours seront les bénéficiaires directes du don, dont une partie sera également consacrée à l'organisation du concours. Je souligne à quel point ce don est précieux pour soutenir la communauté noire dans le monde des affaires et combien nous attachons une grande importance à notre partenariat avec Loblaw », explique Frances Delsol, vice-présidente, Partenariats nationaux, sensibilisation et approvisionnement.

Fondation canadienne des femmes

« Notre partenariat avec Loblaw, qui remonte à 2022, nous a permis de nous concentrer sur les défis fondamentaux auxquels sont confrontées les femmes, les filles et les personnes bispirituelles, trans et non binaires de tout le pays. Ce don nous aidera à lutter contre la stigmatisation et le silence qui entourent la violence fondée sur le genre dans notre société et au travail. Nous tenons à remercier Loblaw pour son soutien continu », raconte Anuradha Dugal, vice-présidente, Initiatives communautaires, à la Fondation canadienne des femmes.

Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview

« La Fondation Holland Bloorview est fière de son partenariat avec Loblaw. Ensemble, nous poursuivrons le travail de nos organismes dans la lutte contre la stigmatisation, et dans notre mission permanente visant à faire de l'inclusion des personnes en situation de handicap une priorité partout dans le monde. Le don versé par Loblaw appuiera également nos programmes de cheminement vers l'emploi pour les jeunes, qui permettent aux jeunes en situation de handicap d'acquérir une formation professionnelle et une expérience de travail, et qui les aideront à prospérer dans leur vie adulte. Nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de faire ensemble ce travail important pour les enfants et les jeunes en situation de handicap », témoigne Molly McKeown, vice-présidente, Partenariats - Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview.

Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA)

« Nous sommes très reconnaissants à Loblaw de nous aider à renforcer le rôle des entreprises autochtones pour faire progresser la réconciliation économique au Canada. Le don de 200 000 $ réparti sur quatre ans nous aidera à lancer la subvention pour l'entrepreneuriat des jeunes entreprises autochtones, dans le cadre de laquelle 15 leaders autochtones âgés de moins de 35 ans recevront 2 500 $ chacun. Loblaw couvrira également généreusement le coût de l'adhésion annuelle à la CCEA pour tous les bénéficiaires. J'ai hâte de voir l'impact de cet important investissement pour les entrepreneurs autochtones sur les récipiendaires, ainsi que sur leurs communautés et leurs familles. », explique Paul-Emile McNab, vice-président, Développement des affaires et expérience des membres au sein du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone.

Fierté au travail Canada

« Nous sommes heureux de collaborer avec Loblaw et nous sommes reconnaissants de leur investissement dans notre cause. Notre travail permet aux employeurs de créer des milieux de travail qui célèbrent tous les employés, sans égard à leur expression de genre, leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Le don de Loblaw soutiendra deux programmes : THRIVE, qui est conçu pour développer la prochaine génération de gestionnaires et de dirigeants de personnes bispirituelles, queers et trans, et FLOURISH, qui vise à développer les compétences nécessaires pour que les leaders des groupes de ressources pour les employés (GRE) 2SLGBTQI+ soient efficaces et réussissent dans leur rôle. Nous sommes très reconnaissants que ce don nous ait été accordé et avons hâte de voir comment il contribuera à atténuer les défis particuliers auxquels plus de personnes 2SLGBTQI+ de la communauté font face dans les milieux de travail canadiens », raconte Jose Patino-Gomez, directeur, Relations externes chez Fierté au travail Canada.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 221 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD, Délices du MarchéMD et le Choix du PrésidentMD.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca.

SOURCE Loblaw Companies Limited

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca