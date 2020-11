BRAMPTON, ON, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) (« Loblaw ») a annoncé aujourd'hui l'acquisition par Loblaw Inc. de la technologie et de l'équipe afférente de Eyereturn Marketing Inc., une filiale de Torstar Corporation. La transaction complète et renforce Loblaw Media, l'agence de marketing numérique interne de l'entreprise lancée en 2019.

Grâce à cette nouvelle technologie et à cette expertise additionnelle, Loblaw Media sera en mesure de mieux connecter les consommateurs avec leurs marques de choix en ligne par l'entremise de campagnes publicitaires et des promotions ciblées. Cette technologie contribuera à réduire la dépendance de la société envers la technologie médiatique de tiers pour créer et livrer des campagnes publicitaires et s'intégrera à la plateforme de ciblage de l'auditoire et de mesure propre à Loblaw Media.

« Cette acquisition constitue un pas important pour ce secteur de nos activités, y ajoutant à la fois de la crédibilité et davantage de possibilités, a déclaré Uwe Stueckmann, Chef de la direction, Clientèle de Loblaw. Nous sommes ici en présence des gens comptant parmi les plus respectés au sein de la sphère publicitaire techno. Ensemble, nous permettrons à Loblaw Media d'atteindre de nouveaux sommets, grâce à des campagnes exceptionnelles offrant des données significatives pour nos clients et des promotions appréciées des consommateurs. »

Loblaw Media utilise des données basées sur les transactions enregistrées au sein de son réseau afin d'aider les grandes marques à planifier et développer des campagnes plus pertinentes, ainsi que des publicités plus pertinentes pour les clients. Loblaw occupe une position unique dans l'espace médiatique en raison de sa solide connexion numérique avec les clients. Celle-ci est principalement attribuable au programme de fidélisation PC Optimum de l'entreprise, qui permet à Loblaw Media d'avoir accès à des publics cibles spécifiques de manière anonyme, le tout basé sur des historiques d'achat réels en magasin et en ligne.



À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à profiter pleinement de la vie, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être de l'ensemble des consommateurs qui visitent ses magasins et y effectuent un milliard de transactions annuellement. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise des Services financiers PCMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et trois des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

