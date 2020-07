QUÉBEC, le 14 juill. 2020 /CNW Telbec/ -Afin de poursuivre la virtualisation de l'organisation amorcée en début d'année et de bonifier son service client, Lobe s'appuie sur la technologie développée par Omnimed et fait usage de son dossier médical électronique (DME) dans ses cliniques où exercent des médecins ORL.

Grâce à ce DME sécurisé et partageable, les médecins ORL ont facilement accès à l'historique médical de leurs patients, et ce, peu importe l'endroit où ils pratiquent via la plateforme 100 % web. Cela leur permet d'assurer une prise en charge rapide et d'offrir un suivi personnalisé aux patients.

Comme les données médicales sont centralisées dans un unique dossier patient dans Omnimed, elles peuvent être mises à jour par divers professionnels de la santé. Ainsi, les médecins ORL s'assurent d'avoir en main des dossiers beaucoup plus complets et toutes les informations nécessaires pour prodiguer des soins adaptés à la situation de leurs patients.

Cette solution, homologuée et certifiée par le bureau de certification et d'homologation (BCH) du ministère de la Santé et des Services sociaux, permettra à Lobe de répondre encore plus efficacement à sa mission de faciliter l'accès aux soins de santé auditive et communication.

À propos de Lobe

Lobe est un réseau constitué de près de 60 cliniques en santé auditive et communication réparties à travers la province de Québec. On y trouve sous un même toit tous les professionnels de la santé auditive (médecins ORL, audiologistes, audioprothésistes, éducateurs spécialisés, orthophonistes). Lobe propose une approche multidisciplinaire qui facilite l'accès de la population aux services en santé auditive et communication. Lauréat des Fidéides 2019 dans la catégorie Services et des Mercuriades 2019 dans la catégorie Entrepreneuriat, Lobe fait une réelle différence dans la communauté en brisant l'isolement causé par la perte auditive.

À propos d'Omnimed

Omnimed, entreprise familiale de l'Estrie créée en 1984 par un médecin pour améliorer les soins, est pionnière dans le marché des DME au Québec. Sans perdre de vue le caractère humain et la proximité avec ses clients, Omnimed s'appuie sur la 2e génération de la famille Boilard pour fournir une approche plus agile, plus inclusive, et à l'écoute de la réalité d'aujourd'hui. Un seul dossier par patient, peu importe le professionnel de la santé consulté, disponible sur un nuage privé 100 % web. Omnimed se distingue par ses partenariats ciblés, par la collaboration interprofessionnelle, par ses domaines de données structurées pour la recherche sur l'amélioration et l'optimisation des processus et des parcours de soins du patient, ainsi que par son équipe sympathique et sa culture d'entreprise moderne.

