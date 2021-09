TORONTO, le 1er sept. 2021 /CNW/ - Nous soulignons aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation à la LLC et le début du Mois de sensibilisation au cancer du sang. LLC Canada, un organisme qui défend les intérêts des Canadiens atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC), lance une campagne nationale de sensibilisation à l'importance de protéger les personnes immunosupprimées contre la COVID-19.

À compter du 1er septembre, et pour tout le mois, les Canadiens sont invités à faire preuve de solidarité envers la communauté de la LLC en prenant une photo sur laquelle ils portent un masque ou tiennent un parapluie, le symbole de la campagne universelle, et en la partageant en utilisant les mots-clics #LLC Canada, #immunitycommunity et #WCLLD21. Le parapluie est utilisé comme un bouclier, mettant l'accent sur la décision de se protéger de façon proactive.

« Au cours de la pandémie de COVID-19, de nombreuses personnes, en particulier les personnes immunosupprimées, ont vécu l'isolement et la peur et ont eu de la difficulté à assurer leur sécurité, a déclaré Raymond Vles, président de LLC Canada. Cette campagne donne aux Canadiens l'occasion d'unir leurs efforts pour donner aux personnes touchées par un diagnostic de LLC une voix dont elles ont grandement besoin. Nous demandons aux Canadiens d'un océan à l'autre de nous aider ce mois-ci en participant à la campagne, parce que votre immunité protège notre communauté. »

La LLC est un type de cancer du sang en vertu duquel la moelle osseuse produit des lymphocytes B défectueux, un globule blanc qui fait partie du système immunitaire1. Ces cellules cancéreuses s'accumulent dans le sang et les ganglions lymphatiques, expulsant les cellules saines et nuisant à la capacité du corps à lutter contre les infections1. Le cancer chronique2 touche plus de 2 200 Canadiens chaque année1 et est considéré comme la forme la plus courante de leucémie chez les adultes2. Il n'existe aucun remède contre la LLC2, bien que de nombreuses solutions de traitement permettent aux patients de se sentir bien et de vivre pendant des années, malgré un système immunitaire affaibli.

« Les patients atteints de LLC sont immunosupprimés; ils ne tirent pas les mêmes avantages de la vaccination que la population en santé, a expliqué la Dre Versha Banerji, MD, FRCPC, spécialiste de la LLC, et clinicienne-chercheuse à CancerCare Manitoba et professeure agrégée à l'Université du Manitoba. La meilleure façon de protéger les personnes atteintes de LLC au milieu de la pandémie est de vous protéger vous-même. En septembre, soyons solidaires envers les patients atteints de LLC et leur famille en leur témoignant notre soutien et notre solidarité. »

Pour en savoir plus sur la campagne, visitez le https://www.wclld.org/.

Pour obtenir des renseignements sur la LLC et accéder à des ressources, consultez le https://cllcanada.org/.

La campagne de LLC Canada a été rendue possible grâce au soutien d'AbbVie Canada.

À propos de LLC Canada

LLC Canada continue de défendre les intérêts des patients atteints de LLC. Nous permettons aux patients de faire entendre leurs voix dans les décisions qui régissent l'accès aux nouveaux traitements et dans la réforme de la réglementation fédérale sur la fixation des prix des médicaments, afin de nous assurer que ces éléments ne nuisent pas à l'introduction de nouveaux traitements au Canada. Nous permettons également aux patients de faire entendre leurs voix dans les discussions avec les acteurs de l'industrie pharmaceutique et différents intervenants au sein du système de santé. Nous tenons également les patients atteints de LLC et leurs proches aidants au courant de l'évolution de la maladie et des traitements disponibles, car les patients informés obtiennent de meilleurs soins. Pour en savoir plus, consultez le site Web de LLC Canada : www. https://cllcanada.org.

Renseignements: Relations avec les médias : Raymond Vles, président de LLC Canada, [email protected]; Caroline De Silva, vice-présidente, Argyle Public Relationships, [email protected]