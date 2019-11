Livre blanc sur le développement économique régional - Un plaidoyer pour des régions économiquement dynamiques

QUÉBEC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La transformation rapide du contexte économique exige des approches novatrices pour favoriser le développement économique dans toutes les régions, affirme la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), qui dévoile aujourd'hui son Livre blanc intitulé Pour des régions économiquement dynamiques, dans le cadre de sa journée économique Perspectives 2020.

« La mission de la FCCQ nous donne un regard global sur l'économie québécoise », souligne Kathy Megyery, vice-présidente Stratégie et Affaires économiques à la FCCQ. « Alors que nous intervenons constamment pour promouvoir un environnement d'affaires favorable à la croissance économique, il était tout à fait naturel que nous nous penchions sur les mesures pour assurer que cette croissance soit présente aussi dans toutes les régions du Québec. »

Réalisé à la suite de consultations auprès d'acteurs économiques partout en région, le Livre blanc servira d'outil pour la FCCQ, afin d'interpeller les trois paliers de gouvernement sur les enjeux de développement régional, car des régions économiquement dynamiques profiteront à tous les Québécois. « Le constat de nos consultations est clair : nos gouvernements doivent s'attaquer à sept enjeux prioritaires, qui permettront de limiter les impacts de la décroissance démographique et de la rareté de la main-d'œuvre, favoriser l'adéquation des compétences de la main-d'œuvre avec les besoins des entreprises et la coordination des intervenants en développement, en plus de rallier les acteurs économiques autour d'une vision commune qui permet de répondre à leurs besoins », soutient Kathy Megyery.

Le Livre blanc propose aussi de donner au Québec une culture de développement économique inclusive pour les régions et les milieux urbains, de s'assurer que les distances n'handicapent par le développement des régions et que les entreprises québécoises soient innovantes, puissent croître et être transférées au besoin. Enfin, il faut favoriser une vitalité en région par une présence de services publics et une offre résidentielle adéquate.

La FCCQ souhaitait que son Livre blanc aille plus loin qu'une simple liste de projets, aussi méritants soient-ils. « Nous voulions présenter des propositions structurantes et nous veillerons à ce que toutes les chambres de commerce de notre réseau puissent se les approprier », ajoute Kathy Megyery.

Les enjeux soulevés par le Livre blanc doivent interpeller tant les gens d'affaires, les décideurs politiques que les citoyens, soutient la FCCQ. « Les propositions que nous mettons de l'avant demandent une mobilisation et une détermination à la hauteur de nos ambitions pour le Québec. Cela nous concerne tous, peu importe notre code postal », conclut Kathy Megyery.

Le Livre blanc est disponible sur le site Internet de la FCCQ et fera l'objet du panel Le dynamisme des régions : nouvelles approches de développement régional à la journée économique Perspectives 2020.

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

