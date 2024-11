Livraison le jour même : un enjeu crucial pour les détaillants et l'économie locale - ONSHIP.CA propose une solution révolutionnaire propulsée par l'Intelligence Artificielle

MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - À l'aube de la saison des fêtes et à quelques jours du Black Friday, la question de la livraison rapide est plus que jamais au centre des préoccupations des détaillants. Face à la domination croissante des géants comme Amazon, les commerces locaux doivent rivaliser en offrant une livraison rapide. ONSHIP.CA livre le jour même pour des centaines de détaillants et se positionne comme un acteur essentiel pour les aider à répondre à cette exigence.

Pour les détaillants locaux, l'enjeu est de taille : comment rivaliser face au géant Amazon qui continue de grignoter d'énormes parts de marché grâce à sa capacité logistique imbattable?

Aujourd'hui, la menace est bien réelle : sans une réponse adaptée, les petits commerces risquent de voir leurs ventes s'effondrer.

Le spectre d'Amazon : une domination implacable

Avec sa part de 40 % des ventes de commerce en ligne (aux États-Unis) en 2023, Amazon continue de bouleverser le marché du commerce de détail. Sa recette gagnante? Des prix attractifs, un inventaire presque infini et, surtout, une capacité de livraison ultra-rapide. En effet, plus de 72 % des acheteurs privilégient les entreprises capables de livrer leurs commandes le jour même. Cette tendance met une pression croissante sur les détaillants locaux qui, souvent, n'offrent pas ce service.

Cette domination est particulièrement visible lors d'événements comme le Black Friday. L'an dernier, Amazon a généré des ventes record de plus de 9,12 milliards de dollars en une seule journée, laissant les détaillants traditionnels dans son ombre. Les consommateurs attendent désormais de pouvoir passer commande et recevoir leurs articles dans la journée, une attente qui va coûter cher aux petits commerces s'ils ne répondent pas à ce besoin.

ON SHIP ÇA : Une solution pour les détaillants et l'économie locale

C'est là qu'intervient ONSHIP.CA, un service de livraison de nouvelle génération propulsée par l'intelligence artificielle.

Traditionnellement dispendieuse, ONSHIP.CA permet aux détaillants de proposer à leurs clients une livraison le jour même à des tarifs aussi bas que ceux proposés par les transporteurs traditionnels. Grâce à des algorithmes propulsés par l'intelligence artificielle et d'un réseau ultra flexible d'une centaine de petits véhicules connectés, les routes sont mises à jour et optimisées en temps réels. Par exemple, pour moins de 15$, un détaillant peut faire livrer un colis en quelques heures dans le grand Montréal.

« Ce n'est pas normal de recevoir un outil acheté sur Amazon plus rapidement que si je l'achète depuis ma quincaillerie de quartier. Les détaillants locaux doivent miser sur leur principal avantage : la proximité. Nous leur permettons de livrer plus rapidement qu'Amazon. » déclare Guillaume Belzile, co-fondateur de ONSHIP.CA.

Conclusion

Alors que la saison des fêtes et les événements commerciaux approchent à grands pas, les détaillants locaux doivent impérativement s'adapter pour répondre aux exigences de rapidité et de service des consommateurs. Avec ONSHIP.CA, ils ont désormais une solution à portée de main qui leur permet de livrer leurs clients en quelques heures.

À propos de ON SHIP ÇA

ONSHIP.CA est une entreprise Québécoise spécialisée dans les services de livraison le jour même pour les détaillants locaux. Elle permet aux commerces de proximité d'offrir des livraisons rapides et fiables, aidant ainsi à dynamiser l'économie locale tout en répondant aux besoins des consommateurs modernes.

Pour plus d'informations et pour découvrir comment ONSHIP.CA révolutionne l'industrie de la livraison le jour même, visitez www.onship.ca ou contactez Axel Lespérance, VP Marketing au 514 778 9089 ou [email protected]