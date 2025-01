Amazon Lâche Prise, l'Opportunité de Riposter pour les Entreprises Locales

Les modèles d'IA de On Ship Ca! permettent aux détaillants d'être encore plus rapide qu'Amazon.

MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Suite à l'annonce de la fermeture de plusieurs entrepôts d'Amazon au Québec, les détaillants peuvent profiter de l'opportunité pour reprendre leurs parts de marché . Avec ces entrepôts qui permettent de distribuer en 24h, Amazon ne cesse de prendre des parts et menace nos entreprises locales qui possèdent déjà les produits en inventaire.

L'intelligence Artificielle permet désormais de rivaliser avec Amazon .

L'entreprise de Saint-Lambert On Ship ça! a développé des modèles d'IA pour optimiser des routes en temps réel de telle sorte qu'elle peut livrer des colis avec une rapidité inégalée à des coûts très bas . Par exemple, pour moins de 12$, les commerces partenaires distribuent leurs marchandises en quelques heures partout dans la Grand Région de Montréal.

"Les commerces doivent miser sur leur plus grand avantage face à Amazon: leur proximité géographique" maintient Charles Belzile, cofondateur de l'entreprise établie à St-Lambert. "Ce n'est pas normal qu'un client reçoive plus rapidement un outil commandé sur Amazon que dans une quincaillerie du quartier"

Grâce au nouveau service de livraison ultra rapide en 4h à moindre coût , ONSHIP.CA simplifie la livraison en offrant une solution plus rapide, efficace et locale. Le recul d'Amazon crée un vide que les détaillants locaux peuvent combler afin de reprendre le leadership du marché.

"Le moment est venu pour les détaillants locaux de capitaliser sur le recul d'Amazon et de reconquérir leurs parts de marché. ONSHIP.CA offre une réponse directe à cette demande en apportant une solution de livraison le jour même qui permet aux commerces de proximité de se démarquer, tout en répondant aux attentes élevées des consommateurs modernes", explique Axel Lespérance, associé chez ONSHIP.CA

Lancé depuis quelques mois seulement à Montréal , plus de 200 commerces offrent désormais la livraison le jour même. Ce service très populaire a permis une forte augmentation des commandes dans divers secteurs, notamment le e-commerce, l'habillement, les produits naturels et de beauté ainsi que les traiteurs et l'alimentation.

Rappelons qu'Amazon a imposé une nouvelle norme en matière de livraison rapide. Plus de 72 % des consommateurs privilégient désormais les entreprises capables de livrer leurs commandes plus rapidement. En offrant une livraison rapide à des prix compétitifs, ONSHIP.CA permet aux détaillants d'offrir une expérience client supérieure, tout en mettant fin à l'ascendant d'Amazon.

À propos d'ONSHIP.CAONSHIP.CA est une entreprise Québécoise spécialisée dans la livraison le jour même pour les détaillants locaux. Grâce à des algorithmes d'IA avancées et un réseau de livreurs agile, ONSHIP.CA aide les commerces à dynamiser l'économie locale et à répondre aux besoins des consommateurs modernes.

