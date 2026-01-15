LIVRAISON D'ALCOOL À LA DEMANDE : LA SAQ CONTRE L'ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE?

MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Taxelco, le leader québécois du transport par taxi, déplore la décision de la Société des alcools du Québec (SAQ) de réaliser de la livraison d'alcool avec Uber Eats sur l'île de Montréal.

« Bien qu'absents du secteur de la livraison, notre engagement et notre implication dans le développement durable du Québec nous poussent à exprimer publiquement notre désaccord avec cette décision de la société d'État. Considérant que des alternatives 100% québécoises existent, comme la plateforme Eva, la décision de la SAQ aura un impact négatif sur le développement économique du Québec », affirme M. Frédéric Prégent, président-directeur général de Taxelco.

Pour Taxelco, la décision de la SAQ est paradoxale, et ce, pour plusieurs raisons :

Cette décision aura un effet qui ira précisément dans le sens inverse du retrait actuel de la vente d'alcool en provenance des États-Unis qui a été mis de l'avant en guise réplique aux droits de douane américains;

De plus, cette décision met à mal la prétention de la SAQ de constituer un levier économique pour les Québécois;

Plus largement, cette décision semble aussi contrevenir à la responsabilité sociétale de la SAQ.

« Pour l'ensemble de ces raisons, nous estimons que le ministre des Finances, M. Eric Girard, pourrait remettre à l'ordre la SAQ et demander la fin immédiate de cette initiative », conclut M. Prégent.

Selon les estimations, environ 25 % de la valeur des courses de Uber et Uber Eats reviennent à la maison-mère, située à l'extérieur du Québec.

À propos de Taxelco

Taxelco est le plus grand répartiteur de taxis au Québec et au Canada, regroupant les bannières Radio Taxi Union, Taxi Diamond, Taxi Hochelaga, Taxi Prestige Châteauguay, Taxi Central Beloeil, Netlift et Téo Taxi.

Avec une flotte 100% électrique, Téo Taxi se distingue par son engagement envers l'environnement et son approche innovante du transport urbain. Avec un service client de qualité et une offre respectueuse des besoins des utilisateurs, Téo Taxi est un acteur clé du paysage de la mobilité durable à Montréal.

