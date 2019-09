Little Canada élit domicile au 10 Dundas East

« Alors que d'autres construisent des murs, Little Canada donne la chance aux gens de faire partie d'un petit pays magnifique et sans conflit, a déclaré le fondateur et président, Jean-Louis Brenninkmeijer, qui a émigré au Canada en 1999 avec sa famille. Little Canada est un endroit amical et chaleureux, tout comme le Canada que j'ai appris à connaître et à aimer. Nous voyons Yonge et Dundas comme étant un domicile idéal pour Little Canada : accessible à tous, et à l'intersection de plusieurs communautés merveilleusement diverses de Toronto. »

« Nous sommes ravis de pouvoir nous installer dans ce lieu emblématique de Toronto, a exprimé John Phillipson, vice-président directeur général de Little Canada. Avec plus de 10 millions de visiteurs qui franchissent les portes du 10 Dundas East chaque année, le nouveau domicile de Little Canada sera situé à proximité de la TTC, des réseaux autoroutiers et ferroviaires, du réseau pédestre PATH et du Centre Eaton, du carré Yonge-Dundas et de l'hôtel de ville, très accessible aux résidents comme aux touristes. »

« Le 10 Dundas fait partie intégrante du carré Yonge-Dundas, l'un des épicentres culturels les plus reconnaissables du Canada et une destination pour des millions de visiteurs chaque année. Little Canada offrira une expérience imaginative de calibre mondial qui ne manquera pas de contribuer au dynamisme du 10 Dundas et d'améliorer davantage le profil du carré Yonge-Dundas et de la Ville de Toronto », a ajouté Angela Di Palma, directrice, gestion de portefeuille pour BentallGreenOak.

« Little Canada constituera un formidable atout pour Yonge et Dundas, améliorant la valeur de la région en matière de divertissement, de tourisme et d'économie, a déclaré Mark Garner, chef de l'exploitation et directeur général de la ZAC Downtown Yonge. Cette attraction unique de classe mondiale aura l'effet d'un aimant sur les visiteurs, les résidents et les étudiants, et nous sommes ravis de les accueillir dans notre quartier. »

Pour célébrer ce nouvel emplacement, Little Canada organisera un événement « Bienvenue Petits Canadiens » dans le hall du 10 Dundas East le vendredi 4 octobre. À partir de 11h, les gens de toutes tailles sont invités à venir en apprendre davantage sur Little Canada et à découvrir la magie de la « station de miniaturisation » où ils pourront se faire numériser et réduire pour ainsi devenir l'un des premiers citoyens de Little Canada.

« Lors du lancement, nous présenterons nos premières destinations parmi lesquelles figurent le Petit Niagara, le Petit Toronto et le Petit Québec. Une nouvelle destination sera ajoutée chaque année ou aux deux ans, jusqu'à ce que le trajet s'étende d'un océan à l'autre », a déclaré Dave MacLean, vice-président, Build. Il faut le voir pour le croire ! »

À propos de Little Canada

Explorez la beauté naturelle et la diversité culturelle du Canada d'une toute nouvelle façon! Little Canada vous fera voyager et découvrir le Canada dès que vous passerez nos douanes miniatures. Little Canada est une attraction immersive et interactive mettant en vedette les panoramas, les monuments et les villes du Canada à l'échelle miniature dans le but de susciter un sentiment d'émerveillement et de curiosité à propos du Canada. Du Petit Golden Horseshoe jusqu'au Petit Nord, en passant par le Petit Niagara et le Petit Québec, une fascinante destination miniature se cache dans tous les recoins - il s'agit d'une expérience pour tous les âges. Pour en savoir plus sur Little Canada et sur la façon dont vous pouvez faire partie de quelque chose de petit, visitez le www.little-canada.ca. #beapartofsomethingsmall

