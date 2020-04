Little Caesars(MD) va donner 250 000 pointes de pizza aux travailleurs de la santé et aux premiers répondants à travers le Canada

Les clients peuvent aussi « renvoyer l'ascenseur » aux hôpitaux locaux, aux postes de police et aux services d'incendie en utilisant l'application Little Caesars

-- Little Caesars a créé un fonds national afin de combiner les efforts avec les franchisés pour donner 250 000 pointes de pizza dans leurs communautés locales.

-- Les clients peuvent se joindre à l'initiative en utilisant l'application Little Caesars pour offrir une pizza au personnel médical, aux policiers et aux pompiers dans leur région.

-- Little Caesars a récemment annoncé un service de livraison et de cueillette sans contact par l'entremise de l'application Little Caesars.

TORONTO, 15 avril, 2020 /CNW/ - Little Caesars, l'entreprise familiale mondiale de pizza qui a récemment lancé un service de livraison et de cueillette sans contact et ses franchisés indépendants vont offrir 250 000 pointes de pizza aux travailleurs de la santé, aux policiers et aux pompiers à travers le Canada. Un fonds national a été créé par Little Caesars Canada et avec l'effort conjoint des franchisés de Little Caesars, 250 000 pointes de pizza vont être offertes directement aux communautés dans lesquelles ils travaillent. Les pizzas seront offertes aux hôpitaux, aux services de police et aux services d'incendies dans tout le pays à partir d'aujourd'hui et continueront d'être livrées durant les semaines qui suivent.

« Le personnel hospitalier et les premiers répondants travaillent 24 heures sur 24 afin de nous aider à rester en sécurité et en bonne santé et ce sont de véritables héros », a déclaré Dave Scrivano, président et chef de la direction de Little Caesar Enterprises, Inc. « Ensemble avec nos franchisés à travers le Canada, nous souhaitons rendre la pareille directement aux communautés qu'ils servent. Little Caesars est une entreprise familiale et ainsi, nous tenons à les remercier tous de la meilleure façon que nous connaissons -- en livrant un bon repas. »

À partir de lundi, lorsque les clients utilisent l'application Little Caesars ou qu'ils commandent sur le site LittleCaesars.ca, ils peuvent « retourner l'ascenseur » en achetant une pizza pour l'offrir à leurs hôpitaux et services de police et d'incendies locaux lors du paiement. Les pizzas achetées par les clients seront servies localement par les franchisés durant la semaine qui suit.

Little Caesars a annoncé récemment des options sans contact à la fois pour la livraison et pour la cueillette par l'entremise de l'application Little Caesars et le système de cueillette Pizza Portal. Les pizzas sont cuites dans des fours à 215 degrés Celsius (475 degrés Fahrenheit) afin d'assurer la sécurité alimentaire et elles ne sont pas manipulées lors de l'emballage. La chaîne a aussi renforcé les procédures de propreté et d'hygiène, augmentant la fréquence de nettoyage des surfaces couramment touchées telles que les poignées de porte, les surfaces vitrées, les comptoirs, les surfaces de ramassage des pizzas, les téléphones et les caisses enregistreuses.

À PROPOS DE LITTLE CAESARS AU CANADA

Little Caesar of Canada ULC, est le franchiseur de Little CaesarsMD Pizza au Canada et son siège social est situé à Oakville en Ontario. Little Caesars a ouvert son premier restaurant au Canada en 1969 et possède maintenant des restaurants dans chacune des 10 provinces canadiennes.

À PROPOS DE LITTLE CAESARSMD

Basé à Detroit au Michigan, Little Caesars a été fondé en 1959 comme un unique restaurant familial. Aujourd'hui, Little Caesars est la troisième plus grande chaîne de pizza dans le monde avec des établissements dans chacun des 50 états des É.-U. et dans 26 pays et territoires.

Connu pour sa pizza HOT-N-READYMD et son Crazy BreadMD, Little Caesars a été nommé « le meilleur rapport qualité-prix en Amérique » durant les douze dernières années (selon un sondage national du national quick service restaurant customers aux É.-U. réalisé par Sandelman & Associates -- 2007-2019 intitulé « Highest Rated Chain - Value for the Money »). Les produits de Little Caesars sont faits avec des ingrédients de qualité, comme du fromage mozzarella et Muenster frais, jamais congelé et de la sauce élaborée à partir de tomates concassées de Californie qui sont mûries sur pied et fraîchement emballées.

Entreprise à la croissance exceptionnelle avec 60 années d'expérience dans un marché mondial de la pizza d'une valeur de 145 milliards $ de dollars, Little Caesars est continuellement à la recherche de candidats à la franchise pour s'associer à notre équipe dans des marchés à travers le monde. En plus d'offrir la possibilité d'une indépendance entrepreneuriale dans un système de franchise, Little Caesars offre une forte notoriété de marque grâce à l'un des personnages les plus reconnus et les plus attrayants du pays, Little Caesar.

