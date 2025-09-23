Avec ce lancement, Litter Genie devient la seule marque au monde à proposer une solution complète de gestion des déchets pour chats, de la litière à son élimination. Les parents de chats peuvent désormais compter entièrement sur l'écosystème Litter Genie, du début jusqu'à la fin, pour une expérience plus propre, plus simple et plus pratique.

Litter Genie® Light est composée d'argile canadienne naturelle, sans ajout d'ingrédients ni de produits chimiques, offrant ainsi un choix plus sécuritaire et naturel pour les chats.

Conçue autant pour les animaux que pour leurs propriétaires, Litter Genie® Light offre :

Une formule à 99 % sans poussière, pour un air et des surfaces plus propres

Une force d'agglomération supérieure pour réduire les déversements et les dégâts à la maison

Un contrôle des odeurs de premier plan avec absorption de l'ammoniac en quelques minutes, pour garder la maison fraîche

20 % plus légère que les principales marques nationales, ce qui facilite le transport et le versement sans compromettre le volume.

"Chez Litter Genie, nous nous sommes toujours engagés à rendre la vie avec les chats plus simple et agréable," a déclaré Rahul Sharda, chef de la direction du Groupe Angelcare. "Le lancement de notre litière agglomérante fabriquée au Canada représente une étape majeure -- non seulement en offrant une valeur exceptionnelle aux parents de chats, mais aussi en positionnant Litter Genie comme la première et la seule marque à proposer une solution complète et intégrée de gestion des déchets. Nous sommes fiers d'allier innovation, qualité et accessibilité d'une façon qui fait réellement une différence pour les parents d'animaux."

Dans le cadre du lancement, Angelcare lance son initiative Litter Genie Cares, en faisant un don de litière à 10 refuges pour animaux à travers le Canada, réaffirmant ainsi son engagement envers la communauté.

Litter Genie® Light est maintenant offerte chez Canadian Tire et PetSmart Canada, et sera bientôt disponible chez Super C, à travers les bannières Pet Valu du pays, Walmart.ca, Chewy.com, Amazon.ca et Amazon.com.

Des entrevues avec le Groupe Angelcare sont disponibles sur demande. Des images haute résolution peuvent être téléchargées ici.

*Exclut la catégorie des litières automatiques.

À propos de Litter Genie®

Litter Genie® est une marque déposée d'Angelcare Canada Inc et Angelcare USA LLC. Lancé en 2012, le système d'élimination de litière est maintenant reconnu pour sa technologie de barrière contre les odeurs. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube: @LitterGenie. Pour plus d'information sur les produits Litter Genie®, visitez www.littergenie.com/fr-ca

À propos du Groupe Angelcare

Angelcare® a été fondé en 1997 par Maurice Pinsonnault, un visionnaire convaincu que toute idée peut être améliorée. En tant que jeune père conscient des inquiétudes liées aux soins d'un nouveau-né, et insatisfait de l'offre de moniteurs pour bébés de l'époque, il a choisi de révolutionner la catégorie, c'est ainsi qu'est née l'histoire d'Angelcare. Il a ensuite mis son talent et sa créativité au service de l'innovation dans divers produits pour bébés et animaux, tels que les systèmes d'élimination de couches et de litière pour chats. Depuis, cette volonté d'innover a fait du Groupe Angelcare une référence et un chef de file dans ses catégories, avec des marques reconnues mondialement telles que Angelcare, Diaper Genie®, Litter Genie®, Pet Genie®, Compost Genie®, LitterLocker, Pabobo et Kids'Sleep. Aujourd'hui, nos produits sont distribués dans plus de 35 pays et répondent aux besoins des consommateurs en matière de tranquillité d'esprit, de qualité du sommeil des enfants et de bien-être des animaux. Pour en savoir plus : www.angelcaregroup.com

SOURCE Litter Genie

Contact média : Emily Wilson | 1Milk2Sugars | [email protected]