LITHION TECHNOLOGIES COMPLÈTE LA CONSTRUCTION DE SA PREMIÈRE USINE COMMERCIALE ET CONFIRME LA SIGNATURE D'ENTENTES COMMERCIALES STRATÉGIQUES PLURIANNUELLES

MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ -Lithion Technologies (Lithion), entreprise qui développe, déploie et opère des technologies durables, novatrices et brevetées permettant de réaliser le recyclage et la circularité des matériaux stratégiques des batteries lithium-ion, annonce la fin de la construction de sa première usine commerciale, Lithion Saint-Bruno, située à St-Bruno-de-Montarville, près de Montréal, au Québec.

Au cours des derniers mois, son équipe a travaillé sans relâche pour bâtir cette première usine d'extraction de minéraux critiques de batteries lithium-ion dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Ce projet a été rendu possible notamment grâce à un important soutien financier accordé par le gouvernement du Québec. Tous les équipements, dont plusieurs ont été créés sur mesure pour ses procédés et technologies uniques, sont en place. L'entreprise est maintenant en phase de mise en service des équipements afin d'assurer une opération performante et sécuritaire de son procédé novateur et breveté. Pour ce faire, l'équipe de Lithion Saint-Bruno compte maintenant 20 employés ayant à cœur la mission de l'entreprise. À terme, l'usine emploiera 60 personnes.

Parallèlement, les activités commerciales de Lithion ont beaucoup progressé avec la signature d'ententes pluriannuelles d'approvisionnement en batteries. Les premières étapes de traitement de celles-ci, comme le démantèlement, ont également débuté. Ces ententes stratégiques impliquent tant des partenaires locaux que de grandes corporations canadiennes, américaines et internationales faisant toutes partie de l'écosystème des véhicules électriques. D'autres partenariats en développement, ainsi que le flot continu de demandes de recyclage, confirment le besoin critique et essentiel auquel Lithion répond.

Cette usine est la première de plusieurs installations à venir qui rendront possible la réalisation de la vision de Lithion; permettre au monde entier de s'approvisionner avec les batteries les plus vertes qui soient. En sol américain, l'ouverture d'un premier centre d'entreposage est prévue prochainement et Lithion est en discussion avec des partenaires stratégiques afin d'y déployer des usines comme Lithion Saint-Bruno. Forte de son expertise en transport transfrontalier et en logistique, Lithion approvisionnera ainsi ses usines tout en offrant à ses partenaires un service clé-en-main, solutionnant pour eux un aspect complexe et coûteux du recyclage de batteries lithium-ion. Une stratégie similaire est en déploiement en Europe.

Pour créer la circularité des matériaux de batteries, Lithion a développé un processus de recyclage en deux étapes avec un impact environnemental drastiquement moindre que celui de l'exploitation minière. La première, réalisée à Lithion Saint-Bruno, est l'extraction du concentré de minéraux critiques (black mass) des batteries et de produits non conformes issus de la production de celles-ci. Ce concentré de minéraux critiques est composé de lithium, de nickel, de cobalt, de manganèse et de graphite.

La seconde étape est un procédé d'hydrométallurgie qui sépare et purifie le concentré de minéraux critiques pour produire des matériaux stratégiques de très grande pureté pouvant être réintégrés dans la production de batteries. Nous sommes présentement en cours de sélection de site pour cette usine.

« Quelle fierté d'avoir complété la construction de notre première usine commerciale », a exprimé Benoit Couture, président et chef de la direction de Lithion. « C'est une étape majeure vers la réalisation de notre rêve de fermer la boucle des matériaux de batteries de façon durable. Et ce n'est que le début. D'autre usines de recyclage, approvisionnées par un réseau de collecte et d'installations d'entreposage, verront le jour au Canada, aux États-Unis et en Europe afin que la transition énergétique soit une solution durable pour les générations à venir. »

« Aujourd'hui, on ajoute un nouveau maillon à notre chaîne de valeur intégrée de la batterie. De la mine jusqu'à la revalorisation, le Québec se distingue pour produire la batterie la plus verte au monde. L'inauguration de la première usine commerciale de l'entreprise québécoise Lithion Technologies renforce notre filière et ouvre la porte à une économie circulaire de la batterie au Québec », a soutenu Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« La transition énergétique en cours au Québec nécessite la création d'une chaîne de valorisation de nos matériaux critiques afin d'en assurer la circularité et de réduire la pression sur les ressources et l'environnement au Québec. Je suis heureux de constater la fin des travaux de l'usine de Lithion qui viendra assurer la récupération des batteries électriques et je salue par le fait même l'innovation dont l'entreprise fait preuve. » a dit Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.

« Grâce à son emplacement stratégique, Saint-Bruno-de-Montarville est devenu un pivot central dans la chaîne logistique nord-américaine, attirant des entreprises innovantes et ambitieuses, comme Lithion Technologies, de même que des emplois de grande qualité chez nous », a partagé Ludovic Grisé Farand, maire de Saint-Bruno-de-Montarville.

À propos de Lithion Technologies

Lithion a mis au point une solution durable, robuste et sécuritaire pour produire des matériaux stratégiques à partir de batteries lithium-ion en fin de vie et de produits non conformes issus de leur production. Les technologies de Lithion permettent de récupérer jusqu'à 95 % de leurs composants, avec une empreinte environnementale drastiquement inférieure à celle de l'exploitation minière, pour les réintégrer dans la chaîne d'approvisionnement des batteries. En réduisant la demande d'extraction de ressources naturelles par l'utilisation de technologies et de procédés durables, la solution de Lithion rend la transition énergétique durable. L'objectif de Lithion est le déploiement mondial de ses solutions, par le biais de partenariats stratégiques. Pour plus d'information, visitez: www.lithiontechnologies.com.

