MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Lithion est fière d'avoir été sélectionnée par Hyundai Auto Canada Corp., la filiale canadienne du constructeur automobile multinational sud-coréen, comme son partenaire principal et officiel pour la collecte des batteries et modules de véhicules électriques en vue de leur recyclage.



Cette nouvelle entente pluriannuelle fait suite à un premier accord conclu entre les deux entreprises en 2021 qui avait pour but de valider la technologie d'extraction des minéraux critiques, une solution d'extraction unique qui permet de récupérer 98% des minéraux contenus dans les batteries.



Grâce à ce partenariat stratégique, Lithion jouera un rôle clé auprès de plus de 250 concessionnaires/distributeurs Hyundai et Genesis à travers le Canada, d'un océan à l'autre, en soutenant la vision et les efforts de Hyundai pour collecter et recycler leurs batteries de véhicules lithium-ion. Les concessionnaires Hyundai et les distributeurs Genesis pourront désormais contacter l'équipe de Lithion lorsqu'ils disposeront d'un véhicule avec une batterie en fin de cycle de vie. Lithion se chargera ensuite de faire acheminer la batterie vers leur installation de recyclage, Lithion Saint-Bruno, récemment inaugurée, dans la grande région de Montréal.

De plus, Hyundai et Genesis bénéficieront de l'expertise unique de Lithion en gestion des batteries, de la logistique et la collecte au démontage, pour enfin réaliser le recyclage de la manière la plus sécuritaire et dans les plus brefs délais.



Cette collaboration renforce notre engagement collectif à réduire l'empreinte écologique des véhicules électriques au Canada. Le recyclage des batteries est un pas de plus vers la circularité des matériaux de batteries pour une transition énergétique durable.



« Chez Hyundai Canada, nous sommes fiers d'offrir aux Canadiens la gamme de véhicules électriques la plus primée au pays. En tant que leader dans la transition vers l'électrification, il est primordial pour nous de nous assurer que les véhicules électriques que nous commercialisons aient la plus faible empreinte environnementale possible. Ce partenariat avec Lithion nous permet d'assurer un recyclage optimal de nos batteries, et ce tout en faisant affaire avec une entreprise canadienne », a déclaré Ken Maisonville, directeur exécutif de l'expérience client et du service après-vente chez Hyundai Auto Canada.

« Dès ses débuts, Lithion Technologies a eu le privilège de collaborer à l'échelle mondiale et locale avec Hyundai, une entreprise visionnaire dédiée à la recherche de solutions durables pour l'économie circulaire de ses batteries lithium-ion. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers de compter ce leader mondial de l'industrie automobile au Canada parmi nos clients. Ce partenariat réaffirme le rôle crucial et essentiel de Lithion, globalement et au Canada, dans la chaîne de valeur de la fabrication des batteries », déclare Yves Noël, ing., MBA, vice-président et directeur du développement commercial de Lithion.



Depuis l'achèvement en juin 2024 de sa première usine commerciale dédiée à l'extraction de minéraux critiques à partir de batteries lithium-ion, les activités commerciales de Lithion ont considérablement progressé avec la signature de nombreux accords d'approvisionnement en batteries comme celui-ci. Ces accords stratégiques impliquent des partenaires locaux ainsi que de grandes entreprises canadiennes, américaines et internationales, toutes faisant partie de l'écosystème des véhicules électriques. Ces partenariats, ainsi que le flot continu de demandes de recyclage, confirment le besoin critique et essentiel auquel Lithion répond.

Au sujet de Lithion Technologies

Lithion a mis au point une solution durable, robuste et sécuritaire pour produire des matériaux stratégiques à partir de batteries lithium-ion en fin de vie et de produits non conformes issus de leur production. Les technologies de Lithion permettent de récupérer jusqu'à 95 % de leurs composants, avec une empreinte environnementale drastiquement inférieure à celle de l'exploitation minière, pour les réintégrer dans la chaîne d'approvisionnement des batteries. En réduisant la demande d'extraction de ressources naturelles par l'utilisation de technologies et de procédés durables, la solution de Lithion rend la transition énergétique durable. L'objectif de Lithion est le déploiement mondial de ses solutions, par le biais de partenariats stratégiques.

Pour plus d'information, visitez: www.lithiontechnologies.com.



Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, fut la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux Canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés dotés de nombreuses technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 meilleurs lieux de travail au Canada au cours des cinq dernières années par le Great Place to Work® Institute.

Pour plus de renseignements sur Hyundai et ses produits, visitez le site www.hyundainews.ca ou communiquez avec :

Frédéric Mercier Directeur de produit et relations publiques du Québec

Hyundai Auto Canada

514-703-6474

[email protected]

