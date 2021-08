Lise Thériault ne sollicitera pas de nouveau mandat - Dominique Anglade salue la remarquable contribution politique de Lise Thériault et présente Chantal Gagnon qui lui succédera à titre de candidate dans Anjou-Louis-Riel

Dominique Anglade, ainsi que tous les élus libéraux, ont rendu un vibrant hommage à leur collègue Lise Thériault, doyenne des femmes parlementaires à l'Assemblée nationale du Québec et doyenne du caucus libéral. Les députés ont également accueilli chaleureusement la nouvelle candidate d'Anjou-Louis-Riel, Chantal Gagnon, et ont tenu à lui offrir tout leur soutien.

Au cours des 20 dernières années, Lise Thériault a notamment occupé les fonctions de vice-première ministre du Québec et ministre de différents portefeuilles gouvernementaux, dont celui des Services sociaux, du Travail et de la Sécurité publique. Elle continuera de représenter ses concitoyens et exercera son rôle de porte-parole libérale en matière d'entrepreneuriat féminin et de protection des consommateurs jusqu'à la fin de son présent mandat avec la même énergie qu'on lui connaît.

« J'aimerais souligner le dévouement et l'apport remarquable de Lise Thériault à la fois pour le Québec et pour son comté. Les électeurs lui ont accordé leur confiance sept fois au cours des 20 dernières années et elle a toujours su défendre avec vigueur et passion leurs intérêts, tout en demeurant fidèle à ses valeurs. D'ici les prochaines élections générales, les citoyens d'Anjou-Louis-Riel auront l'occasion de rencontrer notre candidate, Chantal Gagnon. Maman de deux enfants de 9 et 11 ans, elle est déjà très impliquée dans sa communauté et auprès des aînés. Je suis très heureuse de l'accueillir dans notre équipe. Chantal est une femme de terrain et elle connaît très bien les préoccupations de ses concitoyennes et de ses concitoyens. Son parcours professionnel et son implication sociale dans le comté en témoignent grandement. »

- Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

« En 2022, après 20 ans consacrés à servir mes concitoyens d'Anjou-Louis-Riel, j'entamerai un nouveau chapitre de ma vie avec le sens du devoir accompli. J'ai eu le privilège, tant à titre de députée qu'à titre de ministre sous différents gouvernements, d'avoir pu participer activement à améliorer la société québécoise et c'est pour moi une grande fierté. Il restera toujours des défis devant nous et je ne connais pas de meilleure personne que Chantal Gagnon pour les relever. Elle pourra toujours compter sur mon appui. J'ai confiance en l'avenir, entre autres à cause de l'engagement de femmes comme Dominique Anglade, mes collègues et celles qui décident de faire le saut en politique, comme Chantal Gagnon. »

- Lise Thériault, députée libérale d'Anjou-Louis-Riel

« Je suis fière d'entamer mon implication politique dans Anjou-Louis-Riel avec l'équipe libérale de Dominique Anglade, une cheffe audacieuse qui propose une vision moderne et progressiste du Québec. Si j'ai décidé de me présenter pour servir mes concitoyens, c'est en grande partie grâce à Lise Thériault que j'ai eu la chance de côtoyer ces dernières années en tant que directrice générale d'un organisme communautaire œuvrant auprès des aînés. J'ai eu le plaisir de collaborer de près avec cette femme de terrain, de proximité et qui n'a jamais eu peur de défier le statu quo. Je veux poursuivre le travail formidable de Lise et aider Dominique Anglade et l'équipe libérale à bâtir un Québec plus juste et humain pour tous. »

- Chantal Gagnon, candidate du Parti libéral du Québec dans Anjou-Louis-Riel pour 2022

Chantal Gagnon veut poursuivre le travail dans Anjou-Louis-Riel

Chantal Gagnon a grandi et étudié dans la circonscription d'Anjou-Louis-Riel. Elle y travaille quotidiennement à titre de directrice générale du Service d'Aide et de Référencement Aîné d'Anjou (SARA d'Anjou). Elle est également co-chercheuse à l'université de Sherbrooke sur un projet de recherche pour favoriser le vieillissement actif et les interactions intergénérationnelles des Québécois âgés. Mme Gagnon a également développé un programme d'entrainement physique destiné aux aînés. Elle donne deux séances d'entrainement par semaine pour briser l'isolement et favoriser une vie active. Elle a de plus œuvré comme parajuriste avant de se consacrer au milieu communautaire. En 2012, soulignant sa contribution majeure à la collectivité, la Chambre des communes lui a remis la médaille du Jubilé de Diamant de la Reine Elizabeth II.

Forte de sa riche expérience de terrain, de son implication citoyenne et de son expertise, Chantal Gagnon s'engage à poursuivre le travail de Lise Thériault et à se consacrer pleinement au bien-être de sa communauté. Considérant qu'Anjou-Louis-Riel compte l'une des populations les plus âgées de Montréal, elle souhaite notamment faire de la participation sociale des aînés l'un des axes de son action politique.

