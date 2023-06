Lisa LaFlamme remporte le Prix du Président à la Conférence de la Société canadienne des relations publiques de Whistler

WHISTLER, BC, le 6 juin 2023 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques est ravie de rendre hommage à Lisa LaFlamme en lui présentant le prestigieux Prix du président pour son excellence en relations publiques et en gestion de la communication.

Le Prix du président de la SCRP est remis par le Conseil d'administration de la SCRP à une personne impliquée de façon exceptionnelle dans la promotion et la pratique d'activités de relations publiques. Ce prix reconnaît le leadership extraordinaire d'une personne et son excellence en gestion de la communication.

Ce prix n'est pas destiné à un professionnel de la communication, mais plutôt à une personne qui se retrouve sous les feux de la rampe par des circonstances particulières et qui a excellé à raconter son histoire et à mobiliser le public par ses efforts.

Les membres du Conseil d'administration ont choisi Mme LaFlamme parce qu'elle a démontré la plus grande efficacité dans ses messages contre la discrimination à laquelle de nombreux Canadiens font face. Les enjeux soulevés par ses déclarations ont résonné auprès des Canadiens d'un océan à l'autre et sensibilisé à des enjeux qui ne peuvent que profiter à l'ensemble de la société canadienne.

« La SCRP est ravie de reconnaître Lisa LaFlamme en lui présentant le Prix du président de cette année, déclare le président de la SCRP, Vincent Power. Mme LaFlamme a fait preuve de courage et de détermination et ainsi, a inspiré le pays à reconnaître et à agir contre les préjugés qui devaient être dénoncés et résolus de façon significative. »

L'annonce de la remise du Prix du président à Lisa LaFlamme a été faite dans le cadre de la conférence annuelle de la SCRP, qui se déroulait à Whistler du 4 au 6 juin.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une association à but non-lucratif consacrée à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Composées de 13 Sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à créer une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement professionnel et l'agrément, la collaboration avec les principaux influenceurs, l'engagement envers l'éthique et un code d'éthique professionnelle, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

