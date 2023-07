Le Canada devient la première expansion internationale de la marque axée sur les objectifs et la culture affichant une croissance rapide

TORONTO, le 24 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Liquid I.V., le numéro un de l'hydratation en poudre aux États-Unis,1 a annoncé le lancement de son Multiplicateur d'hydratation au Canada. Liquid I.V. offre aux Canadiens un délicieux mélange pour boisson aux électrolytes qui est scientifiquement formulé pour aider à reconstituer le déséquilibre électrolytique causé par la performance et le sport, la chaleur et le soleil, les voyages et l'aventure pour améliorer l'hydratation.

Liquid I.V. est une marque d'hydratation fonctionnelle, axée sur le style de vie et soutenue par la science qui a perturbé le marché de l'hydratation en poudre aux États-Unis depuis son lancement en 2015. Étant donné le succès de Liquid I.V. aux États-Unis et le besoin universel de s'hydrater, la demande en faveur de cette marque est en hausse au Canada, avec plus de la moitié des Canadiens sondés affirmant qu'ils seraient intéressés à essayer Liquid I.V.2 Les Canadiens veulent prendre leur santé en main, se sentir bien chaque jour et performer à leur potentiel maximal - et un facteur clé pour réaliser ce potentiel est par l'hydratation. En fait, même si 80 pour cent des Canadiens estiment qu'il est important de bien s'hydrater, et malgré l'accent accru sur les bienfaits de l'hydratation pour la santé, 44 pour cent souffrent encore de déshydratation légère à modérée chaque semaine.3

« Comme la marque contient des ingrédients soutenus par la science offrant une hydratation fonctionnelle et est fidèle aux saveurs fruitées, il y eu une demande massive au Canada pour amener Liquid I.V. au nord de la frontière », a déclaré Jostein Solheim, PDG, santé et bien-être, Unilever. « Nous avons évalué divers facteurs, notamment l'adéquation marché-marque, l'adéquation culture-marque, les motivations des consommateurs, le stade de développement du marché de l'hydratation fonctionnelle et d'autres facteurs lors de la planification de notre stratégie d'expansion. Le Canada était un choix naturel et nous sommes emballés de voir la réponse des Canadiens. »

Avec un seul sachet et 500 mL d'eau, le Multiplicateur d'hydratation Liquid I.V. procure une délicieuse fonctionnelle, pratique et conviviale pour les voyages de se réhydrater et de vivre les aventures de la vie. Offrant aux consommateurs une solution qui constitue une source d'hydratation, d'électrolytes et de vitamines, Liquid I.V. est scientifiquement conçu :

Pour une hydratation accélérée

Pour reconstituer rapidement les électrolytes

Avec 5 vitamines essentielles : B3, B5, B6, B12 et vitamine C

Sans colorants artificiels

Avec des arômes naturels

Sans agents de conservation

Sans OGM

Misant sur l'engagement indéfectible de Liquid I.V. envers la finalité et l'innovation, le produit offre des résultats d'hydratation révolutionnaires pour aider les gens à accélérer l'hydratation et atteindre leurs objectifs de bien-être.

Le Multiplicateur d'hydratation Liquid I.V. est maintenant en vente dans tous les magasins Costco à l'échelle nationale et il est offert dans la saveur originale de la marque, Citron-lime.

« Liquid I.V. et Costco ont établi un partenariat incroyable aux États-Unis et nos membres maintiennent la demande du produit tout au long de l'année », a déclaré Peter Del Grosso, Vice-président chez Costco Canada. « Nous sommes absolument ravis de faire évoluer cette relation en tant que premier détaillant à offrir Liquid I.V. au Canada. Peu importe la saison, le sport, le festival, le voyage ou le rassemblement avec la famille et les amis, les membres de Costco peuvent maintenant accélérer leur hydratation et vivre leur vie au maximum avec Liquid I.V. »

Pour célébrer le lancement, du 10 au 13 août, la marque accueillera les festivaliers à sa station d'hydratation du Boots and Hearts de Toronto. L'activation permettra aux participants de se désaltérer, de se rafraîchir et de vivre le moment présent avec des échantillons et d'autres produits de Liquid I.V.

Liquid I.V. sera également disponible en ligne à partir d'août 2023. Pour en savoir plus, visitez www.liquid-iv.ca et suivez @liquidivcanada sur Instagram, TikTok et Facebook.

À propos de Liquid I.V.

Liquid I.V. est une société de bien-être basée à Los Angeles, en Californie. Nous pensons que l'hydratation est le fondement du bien-être, c'est pourquoi nos produits sont conçus pour offrir une hydratation exceptionnelle et des avantages supplémentaires avec une saveur délicieuse. La gamme de produits comprend des mélanges de boissons électrolytiques au goût délicieux et sans OGM pour une hydratation accélérée. En tant que marque axée sur les objectifs, redonner est au cœur de l'ADN de Liquid I.V. et, à ce jour, nous avons fait don de plus de 40 millions de portions à des personnes dans le besoin dans le monde entier. Nous nous engageons à donner un total de 150 millions de portions d'ici 2032.

Liquid I.V. est disponible en ligne et en magasin chez Costco. Pour en savoir plus, visitez www.liquid-iv.ca et suivez @liquidivcanada sur Instagram, TikTok et Facebook.

