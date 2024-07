Lionel Messi, Dévoile aux Canadiens sa Boisson Hydratante de Nouvelle Génération - Más+ by Messi Post this

Aujourd'hui, il présente enfin une boisson qui ne ressemble à aucune autre : Más+ by Messi, une Boisson Hydratante de Nouvelle Génération au Canada. Il l'appelle "Hydratation positive": un mélange équilibré d'électrolytes, de vitamines et de minéraux, et un goût incroyable dans quatre variétés sensationnelles qu'il adore, avec des arômes naturels, sans édulcorants ni colorants artificiels, et sans caféine.

Plus, qu'un nom sur l'étiquette, Messi est l'un des fondateurs de Más+ by Messi et de Más+ Next Generation Beverage Canada, avec des innovateurs en matière d'arômes du groupe The Mark Anthony.

Messi a participé au choix du nom Más+, qui signifie "plus" en espagnol, parmi environ 450 noms, parce qu'il correspondait à sa carrière et à la façon dont il vit sa vie, en trouvant toujours plus à donner. Más+ contient plus de saveurs qu'il aime, plus d'ingrédients de qualité. Le + représente un élan supplémentaire de positivité, une inspiration pour profiter davantage de la musique, des rires, des amis et de la famille, et pour mieux profiter de la vie. Contrairement à d'autres, Más+ n'est pas conçu pour un moment particulier lié au sport ou limité aux athlètes de haut niveau. Il s'agit d'être et de rester en bonne santé dans tous les domaines de la vie. L'un des éléments essentiels est ce que vous buvez, une bonne hydratation.

"L'hydratation est essentielle au bien-être général. Je pense que tout le monde mérite une boisson aux ingrédients et au goût exceptionnels", a déclaré Lionel Messi, fondateur de Más+ by Messi. "Más+ est une boisson que je suis fier de partager avec ma famille et mes amis. Parce que tout le monde mérite de se sentir comme un champion à chaque étape de sa vie."

Le lancement mondial de Más+ a commencé près de chez Messi, à Miami, en juin. Le Canada est le deuxième marché à lancer Más+, avec un événement de lancement canadien prévu le 15 août au Quartier général du Football de Toronto, le Café Diplomatico où les fans basés à Toronto pourront être les premiers au Canada à mettre la main sur des bouteilles de Más+. Des détails supplémentaires seront annoncés sur le compte Instagram de Más+ @masbymessi .

Más+ by Messi sera disponible en quatre saveurs dans des bouteilles de 500 ml et, peu après, dans des packs de 12 canettes de quatre saveurs.

Avec 10 calories et 1 g de sucre de canne par bouteille de 500 ml, et 7 calories et moins de 1 g de sucre de canne par canette de 355 ml, Más+ offre des ingrédients de qualité sans compromis sur la saveur ou le goût. La nouvelle boisson se décline en quatre saveurs vibrantes, adorées par Messi, et nommées d'après les étapes inspirantes de sa vie :

Más+ by Messi Punch De Miami : Inspiré par la ville où vivent Messi et sa famille, la maison du chapitre actuel et du prochain chapitre de Messi, Punch De Miami est un mélange équilibré de saveurs de baies avec des notes d'ananas pour un goût rafraîchissant de punch aux fruits.

"Les Canadiens comprennent l'importance de l'hydratation et recherchent de meilleurs produits pour les aider à atteindre leurs objectifs. Nous sommes fiers de notre collaboration avec le plus grand joueur de football au monde, Lionel Messi, pour répondre à ce besoin", a déclaré David Giancoulos, directeur général de Más+ Next Generation Beverage Canada. "Más+ by Messi établit une nouvelle norme pour la catégorie de l'hydratation en offrant des ingrédients de première qualité aux personnes qui veulent bouger, jouer et vivre davantage. Notre innovation en matière de boissons et de saveurs, combinée à l'expertise de Messi en tant qu'athlète d'élite, a donné naissance à une boisson qui ne ressemble à rien de ce que les Canadiens ont connu jusqu'à présent."

À partir du 17 juillet , les Canadiens qui se sont préenregistrés sur masbymessi.com recevront un lien leur permettant d'acheter les Packs de Variétés de l'Édition Spéciale commémorative (contenant deux bouteilles en PET de 500 ml des quatre saveurs). Le 22 juillet , ces packs pourront être commandés par tous les Canadiens sur masbymessi.com.

, les Canadiens qui se sont préenregistrés sur masbymessi.com recevront un lien leur permettant d'acheter les Packs de Variétés de l'Édition Spéciale commémorative (contenant deux bouteilles en PET de 500 ml des quatre saveurs). Le , ces packs pourront être commandés par tous les Canadiens sur masbymessi.com. Le 15 août de 15h à 21h, les Torontois pourront se rendre au Quartier général du Football de Toronto , le Café Diplomatico (594 College St, Toronto ) pour avoir la chance d'être l'un des premiers Canadiens à essayer Más+ by Messi lors de l'événement officiel de lancement au Canada.

les Torontois pourront se rendre au Quartier général du Football de , le Café Diplomatico (594 College St, ) pour avoir la chance d'être l'un des premiers Canadiens à essayer Más+ by Messi lors de l'événement officiel de lancement au Canada. Le lancement canadien de Más+ by Messi débutera fin août dans les magasins 7-Eleven du pays. En septembre, les Ontariens pourront acheter Más+ by Messi dans les magasins Circle K de l' Ontario . D'autres annonces de partenaires détaillants seront communiquées sur masbymessi.com.

Visitez masbymessi.com ou suivez @masbymessi sur Instagram pour consulter les dernières nouveautés.

