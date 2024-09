ZHAOYUAN, Chine, 11 septembre 2024 /CNW/ - Le 9 septembre, Linglong Tire, une entreprise chinoise de fabrication de pneus de premier plan, a officiellement annoncé la conclusion d'une entente pluriannuelle avec le club de soccer de Chelsea, l'un des clubs de soccer les plus prestigieux au monde, devenant le partenaire de pneus officiel de l'équipe.

Au cours des prochaines saisons, Linglong et Chelsea créeront du contenu et des expériences sur mesure au sein de marchés stratégiques clés, et renforceront la présence mondiale de Linglong grâce à l'aménagement de l'espace autour du terrain des équipes masculine et féminine de Stamford Bridge. L'image de marque de Linglong Tire apparaîtra fréquemment au stade Stamford Bridge, y compris lors des matchs de la Premier League, de la FA Cup et de la League Cup. De plus, Linglong activera davantage le partenariat afin d'approfondir le lien émotionnel entre la marque et les partisans au moyen des médias sociaux officiels et d'interactions exclusives entre les joueurs vedettes de Chelsea et la marque. Il convient de mentionner que l'autobus officiel du club de soccer de Chelsea sera également équipé des pneus de Linglong.

Wang Feng, président du conseil d'administration et président de Linglong Tire, a expliqué les principales raisons derrière ce partenariat : « Devenir le partenaire mondial officiel du club de soccer de Chelsea est une étape importante dans la stratégie d'internationalisation de Linglong Tire. Nous apprécions cette occasion et nous en profiterons pour mettre en valeur le charme de la marque et la force du produit de Linglong Tire auprès du monde entier. « Nous sommes impatients de travailler avec Chelsea pour offrir passion et excellence aux amateurs et aux consommateurs du monde entier, en écrivant ensemble un nouveau chapitre dans le développement de la marque. »

Casper Stylsvig, directeur des revenus du club de soccer de Chelsea, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Linglong Tire en tant que nouveau partenaire mondial officiel, une entreprise ambitieuse et novatrice qui s'engage à exceller dans la fabrication, le service et la marque. Nous sommes impatients de contribuer aux plans de croissance mondiale de Linglong et de collaborer avec une prestigieuse marque chinoise pour accroître notre présence en Chine. »

Le club de soccer de Chelsea, un joyau de la Premier League anglaise, a une histoire qui remonte à 1905, ce qui en fait l'un des clubs de soccer les plus anciens et les plus influents d'Angleterre. Depuis sa création, Chelsea a laissé une marque profonde sur la scène mondiale du soccer avec son brillant record, sa gamme de joueurs exceptionnels et son style tactique unique.

Linglong Tire, qui compte un demi-siècle d'artisanat et de recherche inlassable de la qualité, a exporté ses produits dans 173 pays et a une clientèle fidèle dans le monde entier. La coopération entre les deux parties est non seulement une combinaison puissante de la force de la marque et de l'influence du marché, mais aussi un écho profond et une pratique commune de l'esprit de recherche de l'excellence. À l'avenir, Linglong Tire continuera d'adhérer à ses aspirations initiales et à son principe de la qualité d'abord, et gagnera la reconnaissance et le respect des consommateurs du monde entier grâce à d'excellents produits et services. En même temps, grâce à une coopération étroite avec le club de soccer de Chelsea, l'entreprise montrera le pouvoir de la fabrication intelligente chinoise au monde, transmettra la passion et les rêves de la marque, et fera briller la marque de pneus chinoise dans le milieu mondial du soccer!

