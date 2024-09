BELGRADE, Serbie, 27 septembre 2024 /CNW/ -- À la mi-septembre 2024, Linglong International Europe d.o.o., la première usine chinoise de pneus en Europe, a officiellement commencé sa production de masse. Un autre projet important du plan stratégique mondial « 7+5 » de Linglong Tire s'est concrétisé, et le nouveau parcours d'aménagement stratégique mondial a commencé!

L’usine européenne de Linglong est au stade de la production de masse. (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

Le président serbe Aleksandar Vučić et des représentants de ministères à tous les niveaux ont participé à l'événement, en compagnie de l'ambassadeur de Chine en Serbie Li Ming, d'autorités du secteur, d'experts bien connus de différentes universités, et des partenaires mondiaux et amis des médias de Linglong.

Depuis son lancement en 2019, Linglong Europe a attiré l'attention du monde entier avec son grand plan d'investissement total de 990 millions de dollars américains et une capacité de production annuelle de 13,62 millions de pneus radiaux haute performance.

Au cours de sa construction, l'usine européenne de Linglong a profondément intégré des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, la détection mobile, les mégadonnées industrielles et les robots industriels. Elle s'engage à devenir une référence pour la production de pneus sécuritaire, respectueuse de l'environnement, intelligente, automatisée et écologique, et à devenir l'une des principales usines numériques de l'industrie mondiale des pneus. Elle a atteint une automatisation et une gestion numériques complètes, de l'entreposage des matières premières à la livraison des produits finis, ce qui améliore grandement la qualité des produits et l'efficacité de la production.

De plus, le nouveau modèle d'usine écologique, propre, civilisée et Lean défendu par Linglong Europe mènera l'industrie vers une orientation plus écologique, efficace et intelligente.

Au cours de leur visite approfondie des ateliers de production de Linglong en Europe, les dirigeants en visite et les invités ont tous exprimé leur admiration sincère pour le niveau d'intelligence élevé de l'usine, reconnaissant à l'unanimité avoir été personnellement témoins d'un modèle dans l'industrie de la fabrication de pneus, et d'une usine incroyable au-delà de leur imagination sur le plan de l'intelligence. Le président Vučić s'est exprimé lors de sa visite : « C'est incroyable. Je suis très fier et heureux. »

Avec le début officiel de la production de masse de son projet européen, Linglong a franchi une étape importante dans sa stratégie de mondialisation sur le marché européen. L'usine offrira aux utilisateurs du marché européen et du marché environnant une excellente expérience de conduite grâce à des produits à haute performance mettant en valeur une faible résistance au roulement verte et à faibles émissions de carbone, d'excellentes capacités de manutention, ainsi que des services supérieurs. Cette étape importante favorise non seulement la construction et l'amélioration du système d'équipement d'origine de Linglong à l'étranger, mais elle renforce également considérablement la compétitivité et l'influence des fabricants chinois de pneus sur le marché mondial.

En août 2024, alors que Linglong Europe se développe rapidement, Linglong a annoncé le lancement de la phase II du projet d'expansion de Linglong en Europe. Une fois le projet d'expansion terminé, l'entreprise ajoutera une capacité de production annuelle de 1,1 million de pneus radiaux à haute performance de divers types, dont 800 000 ensembles de pneus de véhicules commerciaux, 50 000 ensembles de pneus radiaux d'ingénierie, 150 000 ensembles de pneus radiaux agricoles, 100 000 ensembles de pneus rechapés, ainsi que des projets de caoutchouc régénéré par liquide, de production d'énergie photovoltaïque et d'autres projets.

Lors de la cérémonie soulignant le début de la production de masse, Linglong Tire a signé un protocole d'investissement supplémentaire avec le gouvernement serbe. La signature de cet accord est non seulement une affirmation complète des résultats de la coopération précédente, mais elle jette également les bases du progrès harmonieux du projet d'expansion de Linglong en Europe.

À l'avenir, Linglong Tire profitera de l'occasion de la production de masse du projet, visera la construction commune de haute qualité de la « Belt and Road » entre la Chine et la Serbie, renforcera les opérations de conformité et la gestion de la production de sécurité, et fera la promotion de la construction de projets selon des normes élevées et des exigences strictes. Parallèlement, l'entreprise s'acquittera de ses responsabilités sociales, établira une excellente image de sa culture d'entreprise et contribuera davantage à promouvoir la coopération économique et commerciale entre la Chine et la Serbie à un niveau supérieur et à promouvoir la fabrication chinoise sur la scène mondiale!

