LAVAL, QC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Linen Chest, détaillant canadien d'articles pour la maison, entame un nouveau chapitre de son expansion avec l'ouverture de sa 40e boutique au Canada. Il s'agit d'un 4e emplacement dans un centre commercial Cadillac Fairview dans la région de Montréal, ouvert au public depuis février. Linen Chest célébrera l'ouverture de cette 40e boutique pendant la fin de semaine du solde le plus attendu de l'année. Du 8 au 11 juin, tous les clients de Linen Chest profiteront d'un rabais de 25 % en boutique et en ligne sur presque tous les prix réguliers ainsi qu'un rabais additionnel de 10 % sur les articles en solde.

Linen Chest ouvre sa 40e boutique au centre commercial CF Carrefour Laval (Groupe CNW/Linen Chest)

Cette nouvelle succursale marque l'avènement d'un nouveau concept de magasin offrant une atmosphère unique, chaleureuse et accueillante. Grâce aux innovations en matière d'éclairage et aux présentations uniques, l'expérience d'achat est agréable et hautement inspirante. Avec une superficie de plus de 20 000 pieds carrés, la succursale du CF Carrefour Laval est l'une des plus grandes de l'ensemble du parc immobilier de Linen Chest, qui totalise plus de 600 000 pieds carrés. Elle offre un comptoir de cueillette en magasin pour les commandes en ligne, ainsi qu'une expérience fluide qui optimise le parcours d'achat du client. Il s'agit réellement d'une destination de choix pour le magasinage omnicanal d'articles pour la maison.

Les clients peuvent profiter d'un bar à espresso pour tester différentes machines et faire le meilleur choix en fonction de leurs préférences. Ils ont également la possibilité d'essayer les oreillers et matelas en magasin pour acheter avec confiance. Linen Chest propose en plus un service de registre de cadeaux avec un accompagnement personnalisé, ainsi qu'un service d'habillages de fenêtres sur mesure par Hunter Douglas. Les 9 et 10 juin, les clients auront l'occasion de rencontrer des spécialistes en habillages de fenêtres sur place et de voir en action les systèmes offerts à la succursale du CF Carrefour Laval grâce à un présentoir exclusif des systèmes motorisés -- seulement le 2e de ce genre au Canada, après celui de la succursale du centre Mapleview.

« Avec plus de 60 ans d'activité, l'ouverture de la 40e boutique est une étape dont nous sommes très fiers en tant que destination canadienne de choix pour l'ameublement et la décoration de qualité aux plus bas prix garantis. Le Solde de célébration 40e est notre façon de remercier nos fidèles clients qui ont joué un rôle essentiel dans notre croissance », déclare Sheldon Leibner, PDG. « En entamant ce nouveau chapitre, nous continuerons d'embrasser le changement, à offrir notre expérience de service à la clientèle haut de gamme reconnue et à proposer une gamme inégalée d'articles qui contribuent à créer ce qu'on appelle chez nous votre monde intérieur. »

La succursale Linen Chest au CF Carrefour Laval est maintenant ouverte et offrira 25 % de rabais sur tous les prix réguliers et un rabais additionnel de 10 % sur les articles en solde en boutique et en ligne du 8 au 11 juin.

À PROPOS DE LINEN CHEST

Depuis plus de 60 ans, le détaillant canadien Linen Chest accueille humblement ses clients à bras ouverts. Le slogan « un monde intérieur » est devenu un mantra pour les fidèles clients de longue date, leur permettant de profiter d'une vaste sélection de produits pour la chambre, la salle de bain, la cuisine, le salon et bien plus! Avec 40 boutiques réparties au Québec, en Ontario et dans les Maritimes, Linen Chest est fière de proposer plus de 35 000 produits aux plus bas prix garantis, une vaste sélection composée des dernières tendances et des marques les plus populaires de partout au monde.

