Linen Chest célèbre les mamans avec un geste solidaire pour la Fête des Mères

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - Pour souligner la Fête des Mères , Linen Chest pose un geste concret de solidarité en soutenant Mères avec Pouvoir, un organisme dédié à l'autonomie et à l'épanouissement des mères monoparentales. Durant toute la période de la fête des Mères, 10 % des profits de chaque achat seront remis à l'organisme, contribuant ainsi à offrir un avenir meilleur à ces femmes et leurs enfants.

Ce geste reflète l'engagement de Linen Chest à honorer les mamans non seulement avec des mots, mais aussi par des actions tangibles, ancrées dans la communauté.

« Nous sommes très touchées par ce geste de solidarité. Ce soutien contribuera concrètement à offrir aux mères accompagnées par Mères avec Pouvoir un environnement stable et propice à leur épanouissement, ainsi qu'à celui de leurs enfants », souligne Valérie Larouche, directrice générale de Mères avec Pouvoir.

« Nous voulions créer quelque chose qui touche le cœur tout en ayant un réel impact. Honorer les mamans, c'est aussi soutenir celles qui élèvent leurs enfants seules, avec force et courage », explique Sheldon Leibner, chef de la direction chez Linen Chest.

En complément à cette initiative, Linen Chest dévoile également une vidéo touchante qui rend hommage à la maternité à toutes ses étapes -- de la grossesse aux souvenirs partagés entre une fille adulte et sa mère. Ce court-métrage illustre avec sensibilité la beauté du lien mère-enfant à travers le temps, et se conclut sur un message empreint de tendresse : « Passez un moment MÈREveillieux »

À propos de Mères avec pouvoir

Mères avec Pouvoir ( meresavecpouvoir.org ) accompagne des mères cheffes de famille monoparentale dans la réalisation d'un projet de vie professionnel ou académique. Grâce à une approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir, l'organisme leur offre un logement transitoire, un service de garde éducatif et un accompagnement individualisé.

Les participantes sont soutenues dans les quatre grandes sphères de leur vie : comme femmes, mères, citoyennes et étudiantes ou travailleuses. En agissant sur plusieurs fronts à la fois, elles amorcent un changement durable pour elles-mêmes et leurs enfants -- et contribuent à briser le cycle de la pauvreté.

Cette initiative s'inscrit dans la mission de Linen Chest de faire de chaque maison un lieu de chaleur, de confort et d'amour - des valeurs incarnées par toutes les mères.

SOURCE Linen Chest

Pour toute demande d'entrevue ou de visuel, contactez : Alyssa Bouchard, Relations médias, Linen Chest, [email protected]