VILLE DE QUÉBEC, le 27 mars 2025 /CNW/ - Après des travaux de modernisation et l'ajout d'équipements de pointe facilitant l'analyse rapide et précise de biomarqueurs, Linearis est fier d'inaugurer son laboratoire et sa plateforme de métabolomique à haut débit intégrant l'intelligence artificielle (IA) afin de soutenir les projets en sciences de la vie pour accélérer les bénéfices aux patients.

Linearis inaugure son laboratoire de métabolomique à haut débit, catalyseur d'intelligence artificielle et d'investissements en sciences de la vie (Groupe CNW/Linearis)

« L'accueil d'un nouveau laboratoire de haute technologie sur notre territoire est un attrait supplémentaire pour le marché en pleine expansion des sciences de la vie dans la grande région de Québec. La complémentarité de ces expertises enrichit considérablement notre écosystème scientifique. La Ville a de grandes attentes, et nous nous réjouissons déjà des bénéfices futurs que la présence des Laboratoires Linearis apportera à notre communauté », affirme Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec. La combinaison de l'IA et des analyses automatisées à haut débit d'environ 1 300 biomarqueurs métaboliques permet à Linearis d'offrir des services sur mesure pour les biobanques, les groupes de recherche clinique et les compagnies biopharmaceutiques afin d'identifier divers éléments associés aux maladies métaboliques telles que le cancer, le diabète et la résistance aux antimicrobiens en vue d'améliorer la prévention, le dépistage, le suivi des traitements et la découverte de nouveaux médicaments.

« La mise en service de notre laboratoire de métabolomique à haut débit, combinée à notre fonds d'investissement, constitue une étape déterminante dans la création d'un véritable biohub en IA-sciences de la vie. Ce modèle intégré nous permet de mieux soutenir l'écosystème et transformer plus rapidement les découvertes scientifiques en solutions concrètes pour les patients », souligne Alexandre Le Bouthillier, PhD, PDG de Linearis.

À propos de Linearis : Avec son tandem laboratoire et fonds de capital, Linearis est à l'avant-garde et soutient les découvertes visant à prévenir, détecter et traiter les maladies métaboliques, y compris le cancer et le diabète, grâce à des investissements directs dans des entreprises innovantes en IA et en sciences de la vie.

SOURCE Linearis

Contact Média : Manon Boisclair, MS, MBA, ICD.D; Linearis- Associée & COO, [email protected]