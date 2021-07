FREMONT, Californie, 8 juillet 2021 /CNW/ - Linear Integrated Systems, Inc., concepteur et fabricant de classe mondiale de semi-conducteurs discrets à faible signal de précision et de haute performance, a annoncé avoir conclu un nouveau partenariat avec Digi-Key Electronics, une entreprise qui offre la plus grande sélection de composants électroniques en stock pour expédition immédiate.

« Digi-Key offre un canal de distribution unique permettant de rejoindre un large éventail de clients », a déclaré Timothy S. McCune, président de Linear Systems. En travaillant avec l'équipe de Digi-Key, nous rejoignons déjà de nouveaux clients qui cherchent à créer de meilleurs produits en fonction des capacités que nous leur offrons. Le guichet unique pour remplir une nomenclature de produits est un service important que Digi-Key exécute mieux que quiconque. »

« Digi-Key est heureuse d'être un distributeur autorisé pour Linear Systems et de fournir ses semi-conducteurs discrets, en stock et disponibles pour expédition immédiate, a déclaré David Stein, vice-président de la gestion mondiale des fournisseurs chez Digi-Key. Linear Systems conçoit et construit des transistors à effet de champ à jonctions à très faible bruit qui offrent un rendement unique dans des solutions de chaîne de signaux haut de gamme. Ce partenariat profitera grandement aux ingénieurs du monde entier qui recherchent des composants pour des solutions fondées sur la discrétion. »

En plus d'être utilisés dans un cadre militaire de première ligne, notamment pour l'écoute sous-marine et les microphones de studio, les composants des systèmes linéaires sont utilisés dans un éventail complet d'applications haut de gamme. Par exemple, le transistor à effet de champ à jonctions monolithique bipolaire LSK389 de l'entreprise offre des performances inégalées en matière d'amplification audio frontale.

De plus, la gamme Improved Standard ProductsMD de l'entreprise offre une source fiable de pièces 2N et 3N qui surpasse celles des autres entreprises, ce qui en fait des pièces idéales pour de nouvelles conceptions et le remplacement de composants qui ne sont plus offerts.

« Linear Systems dispose de millions de pièces prêtes à être expédiées sur le site de Digi-Key, et des dizaines de millions de pièces sous forme de plaquettes sont offertes pour les commandes plus importantes », a déclaré M. McCune.

À propos de Linear Integrated Systems

Linear Systems conçoit, fabrique et vend des semi-conducteurs discrets de précision, de haute performance et à petits signaux. Cette entreprise de la Silicon Valley fondée en 1987, produit des transistors à effet de champ à jonctions et des transistors bipolaires monolithiques simples et doubles à très faible bruit, des commutateurs DMOS à grande vitesse, des transistors MOS à faible signal, des diodes à très faible fuite et des amplificateurs BiFET. Ces pièces sont utilisées dans la conception de produits de classe mondiale dans les domaines suivants : les tests et les mesures, le matériel audio, le matériel d'optique scientifique, les capteurs militaires; les contrôles industriels et les matériaux hybrides. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.linearsystems.com, ainsi que Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et LinkedIn.

À propos de Digi-Key Electronics

Digi-Key Electronics, dont le siège social est situé à Thief River Falls (Minnesota), aux États-Unis, est un distributeur mondial autorisé de composants électroniques qui offre un accès illimité aux produits et technologies connexes par l'entremise de son marché en ligne. L'entreprise offre plus de 11,8 millions de composants, dont plus de 2,6 millions de produits en stock et disponibles pour expédition immédiate provenant de plus de 1 700 fabricants de marques reconnues de qualité. En outre, Marketplace Product offre une expérience de magasinage unique en ce qui concerne l'ensemble des aspects liés à l'innovation technologique, dont l'Internet des objets, l'automatisation industrielle, les tests et les mesures, et plus encore. Pour obtenir de plus amples renseignements et accéder aux plus importantes ressources en matière d'innovation technologique au monde, visitez le www.digikey.com ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, et LinkedIn.

