Limitation du recours aux agences privées en santé : un pas dans la bonne direction

MONTRÉAL, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Le syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, accueille favorablement le projet pour limiter le recours aux agences privées dans le réseau de la santé, mais aussi dans les établissements privés conventionnés et les résidences pour personnes aînées.

« À la première lecture, le projet de règlement semble répondre à nos attentes. Les agences de placement en santé et services sociaux n'ont pas d'affaires là. C'est aux employeurs d'offrir les conditions de travail et des salaires pour assurer l'attraction et la rétention du personnel. C'est une condition essentielle pour la continuité des services et la qualité des soins », explique Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

Pour le SQEES-FTQ, la mise en place progressive de l'interdiction de l'appel aux agences de placement est une condition nécessaire pour ne pas se retrouver en rupture de services.

L'attraction et la rétention du personnel passent par la négociation

Le SQEES-FTQ constate que dans son communiqué de ce matin, le gouvernement « exprime ainsi sa volonté de mettre en place des conditions de travail favorables et d'offrir un environnement plus attractif dans notre réseau public, et ce, tant au bénéfice du personnel que des patients et patientes ». Il réitère aussi qu'il s'est engagé à devenir un employeur de choix.

« C'est là de bien beaux mots, mais il semblerait que la présidente du Conseil du trésor, ou à tout de moins ses équipes de négociation n'aient pas reçu le mémo. Au SQEES-FTQ, nous croyons fermement que le réseau de la santé et des services sociaux doit devenir un employeur de choix et nous nous préparons à intensifier nos moyens de pression cet automne pour y arriver. En répétant cet engagement, le gouvernement place lui-même la barre haute et portera l'odieux de ses offres si elles ne sont pas à la hauteur », continue Mme Nelson.

Du chemin à faire dans les RPA

« Les exploitants des résidences privées pour personnes aînées (RPA) devront eux aussi cesser l'appel aux agences privées. Avec les maigres salaires qui sont offerts dans les RPA, ce n'est pas que face au réseau public qu'ils sont en concurrence pour la main-d'œuvre, c'est aussi face aux chaînes de restauration rapide, aux entreprises de commerce de détail et à l'hôtellerie. Pour arriver à attirer et retenir leurs travailleuses et leurs travailleurs, ils devront délier les cordons de la bourse pour offrir des conditions de travail favorables et des salaires attrayants. » conclut la présidente du SQEES-FTQ Sylvie Nelson.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL, de la petite enfance et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service (FTQ)

Renseignements: Benoit Hamilton, Conseiller aux communications, SQEES-FTQ, 514-347-9836