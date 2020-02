Liminal BioSciences annonce les présentations scientifiques à venir dans le cadre du Keystone Symposia

FIBROSE ET RÉPARATION DES TISSUS

OBÉSITÉ ET STÉATOSE HÉPATIQUE NON ALCOOLIQUE

LAVAL, QC, ROCKVILLE, MD et CAMBRIDGE, Royaume Uni, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) (TSX: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur le développement de produits thérapeutiques novateurs pouvant répondre aux besoins non comblés des patients atteints de maladies affectant le foie, le système respiratoire et les reins, a annoncé aujourd'hui que la Société et ses collaborateurs présenteront des conférences sur leurs découvertes scientifiques dans le cadre du prochain Keystone Symposia : La conférence (i) Fibrosis and Tissue Repair: From Molecules and Mechanics to Therapeutic Approaches aura lieu du 19 au 23 février 2020 à Victoria, au Canada. et la conférence (ii) Obesity and NAFLD: Mechanisms and Therapeutics aura lieu du 23 au 27 février 2020 à Banff, au Canada.

« Nous continuons de miser sur des programmes de recherche scientifique servant à évaluer les nouveaux mécanismes et les nouveaux composés au sein de notre portefeuille de recherche et développement, et nous évaluons constamment les potentielles manifestations d'intérêt clinique dans nos domaines thérapeutiques. », a déclaré Kenneth Galbraith, chef de la direction de Liminal BioSciences. « L'intérêt à l'égard des nouveaux traitements thérapeutiques des fibroses est sans cesse grandissant et nous sommes heureux de présenter les conclusions de notre groupe de recherche qui nous permettent d'approfondir la compréhension de notre approche visant à développer de nouveaux médicaments pour traiter ces maladies ».

Numéro de l'affiche : 2016

Résumé : Le fezagepras (PBI-4050) réduit l'activation, la prolifération et la signalisation AKT/mTORC/4E-BP1 des fibroblastes pulmonaires.

Conférence : Fibrosis and Tissue Repair: From Molecules and Mechanics to Therapeutic Approaches (Victoria, Colombie-Britannique, du 19 au 23 février 2020).

Présentation par affiches : Vendredi 21 février, de 19 h 30 à 22 h

Présentation orale : Dimanche 23 février, de 14 h 30 à 16 h 30 (Martin Leduc, Ph. D., chercheur, biologie)

Numéro de l'affiche : 1050

Résumé : PBI-4050 : un mimétique d'acide gras libre pour le traitement de la stéatose hépatique non alcoolique

Conférence : Obesity and NAFLD: Mechanisms and Therapeutics (Banff, Alberta, du 23 au 27 février 2020)

Présentation par affiches : Lundi 24 février, de 19 h 30 à 22 h

Présentation orale : Jeudi 27 février, de 14 h 30 à 16 h 30 (Jean-François Thibodeau, Ph. D, chercheur, biologie)

Vous trouverez des exemplaires de ces présentations sur notre site Web à l'adresse https://resources.liminalbiosciences.com/conference-posters (en anglais).

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique innovante possédant une gamme de produits thérapeutiques en développement à base de petites molécules pour répondre aux besoins insatisfaits des patients atteints de maladies touchant le foie, le système respiratoire et les reins, en se concentrant sur les maladies rares et orphelines. Les recherches de Liminal BioSciences comprennent notamment l'étude de plusieurs récepteurs couplés à la protéine G, aussi nommés récepteurs d'acides gras libres (ou d'AGL). Notre principal produit thérapeutique à base de petites molécules, le fezagepras (PBI-4050), devrait commencer des études cliniques de phase 3 pour le traitement du syndrome d'Alström et nous prévoyons débuter deux études cliniques de phases 2 distinctes pour le traitement de maladies respiratoires, toutes sujettes à consultation et approbations supplémentaires de la FDA et de l'Agence européenne des médicaments.

Liminal BioSciences a également misé sur son expérience dans les technologies de bioséparation par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Prometic Bioproduction Inc. pour isoler et purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Notre principal produit thérapeutique dérivé du plasma est le RyplazimMC (plasminogène), pour lequel la Société prévoit déposer une demande d'homologation modifiée de mise en marché de produits biologiques auprès de la FDA au premier semestre de 2020, en vue d'obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'une déficience congénitale en plasminogène.



Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies, les activités et les données financières non auditées de Liminal BioSciences. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Les informations prospectives comprennent des énoncés concernant, notamment, le calendrier de dépôt prévu d'une demande de licence pour un produit biologique, le développement de programmes de recherche et développement et le moment du lancement des essais cliniques.

Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Liminal BioSciences d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Liminal BioSciences de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et d'approbation réglementaire ainsi que de tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle pour l'année terminée le 31 décembre 2018, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Liminal BioSciences ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

