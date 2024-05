Offre de 15% de réduction sur votre premier trajet de la saison

LAVAL, QC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Lime a procédé à la mise en service de sa flotte de trottinettes électriques pour la saison 2024 sur le territoire de la Ville de Laval et a réitéré que la sécurité et le respect des règles de stationnement sont des priorités, deux aspects fondamentaux qui ont contribué à faire de la première année de ce programme un succès en 2023. Lime est très heureux de pouvoir offrir de nouveau son service aux lavalloises et lavallois et doublera sa flotte de 100 à 200 véhicules pour répondre à la demande et l'engouement des résidents et des visiteurs, constatés dès le premier jour l'année dernière. Pour célébrer le début de cette nouvelle saison, Lime offrira une réduction de 15 % sur un trajet par utilisateur à partir de maintenant et jusqu'au 31 mai.

Scannez pour télécharger l'application et profiter de la promotion (Groupe CNW/Lime) Utilisateur de la trottinette Gen4 (Groupe CNW/Lime)

« Lime est reconnaissant de l'opportunité qui lui est offerte de continuer à fournir des options de mobilité sécuritaires, abordables et écoresponsables à Laval. Depuis le premier jour, notre objectif a été de s'assurer que l'ajout de trottinettes électriques partagées soit bénéfique pour tous les usagers de la route, qu'elles puissent complémenter les moyens de transport qui existent sur le réseau et qu'elles aident les citoyens à parcourir leurs premiers et leurs derniers kilomètres.» a déclaré Sonia Kandola, directrice des relations gouvernementales chez Lime.

« L'année dernière, nous avons constaté tout le potentiel que la micromobilité offrait pour aider la population à faire la transition vers les services de la Société de transport de Laval, pour atténuer la congestion routière, réduire les émissions de GES. C'est également un bon moyen de soutenir l'économie locale en encourageant les gens à visiter les restaurants et les attractions culturelles de la ville. Avec cette nouvelle saison qui débute, nous continuerons à mettre l'accent sur la sécurité des déplacements et le respect des règles de stationnement, car nous savons que c'est la clé du succès à Laval. »

Le succès mondial de Lime permet un investissement à Laval

Lime a récemment annoncé que l'année 2023 avait été sa meilleure année, avec plus de 150 millions de trajets et 600 millions de dollars de contrats et engagements. Ce succès financier permet à Lime de consacrer davantage de ressources pour innover, que ce soit en matière de matériel, avec son personnel et avec la technologie. Cela permet également d'investir dans des programmes tels que celui de Laval, et de constamment améliorer le service offert.

Lime est fière d'être un leader mondial de la micromobilité et l'un des plus grands fournisseurs de véhicules électriques partagés au Canada. Lime offre des services et programmes de véhicules électriques partagés, sécuritaires et écoresponsables et constate un nombre croissant d'usagers à Edmonton, Kelowna, Richmond, Coquitlam et North Shore. Depuis le début de ses opérations au Canada, Lime a permis des millions de déplacements au Canada. L'année dernière, plus de 1600 usagers ont effectué près de 3000 trajets à Laval. Lime est certain que la croissance sera significative au cours de la deuxième année de ce programme.

À propos de Lime

La mission de Lime est de bâtir un avenir où le transport est partagé, électrique et décarboné. En tant que premier fournisseur mondial de véhicules électriques partagés, Lime s'associe à des villes pour déployer des vélos et des trottinettes électriques afin de desservir tout trajet de moins de cinq kilomètres. Classée parmi les 100 entreprises les plus influentes par Time Magazine et parmi les marques importantes par Fast Company, Lime a effectué plus de 550 millions de trajets dans plus de 280 villes sur les cinq continents, encourageant ainsi l'arrivée de nouvelles alternatives à la possession d'une voiture. Pour en savoir plus, rendez-vous sur li.me .

SOURCE Lime

Renseignements: Informations et demandes média : Jacob Tugendrajch, Directeur des communications, [email protected], 917-544-1479