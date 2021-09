Ligne exo1 Vaudreuil-Hudson : interruptions de service à prévoir du 7 au 12 septembre 2021

MONTRÉAL, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - Exo informe ses usagers que le service de train sur la ligne exo1 Vaudreuil-Hudson sera partiellement interrompu entre le 7 et le 12 septembre prochain :

du 7 au 10 septembre , entre les gares Vaudreuil et Hudson ;

, entre les gares et ; du 10 septembre à 22 h jusqu'au 12 septembre inclusivement, entre les gares Vaudreuil et Dorion .

En effet, des travaux d'infrastructure, effectués par exo, permettront de procéder à la réfection de quatre ponceaux de manière à maintenir la sécurité et la fiabilité du service.

Options de transport offertes durant la période des travaux

Du mardi 7 au vendredi 10 septembre, les trains circuleront uniquement entre les gares Vaudreuil et Lucien-L'Allier. Les usagers pourront emprunter le service d'autobus local de la ligne 21 du secteur exo La Presqu'Île pour se déplacer entre les gares Hudson et Vaudreuil.

Du vendredi 10 septembre à 22 h au dimanche 12 septembre inclusivement, les trains circuleront uniquement entre les gares Dorion et Lucien-L'Allier. Un service de navette par autobus sera offert entre les gares Vaudreuil et Dorion selon l'horaire suivant :

DIRECTION VAUDREUIL

Date Train Gare Dorion-

Arrivée du train Gare Dorion-

Départ de la navette Gare Vaudreuil-

Arrivée de la navette 10 septembre 31 22 h 20 22 h 25 22 h 38 11 septembre 51 10 h 25 10 h 30 10 h 43 11 septembre 53 14 h 25 14 h 30 14 h 43 11 septembre 55 18 h 25 18 h 30 18 h 43 11 septembre 57 23 h 25 23 h 30 23 h 43 12 septembre 61 14 h 25 14 h 30 14 h 43 12 septembre 63 18 h 25 18 h 30 18 h 43 12 septembre 65 20 h 55 21 h 21 h 13

DIRECTION MONTRÉAL (GARE LUCIEN L'ALLIER)

Date Train Gare Vaudreuil-

Départ de la navette au Quai no 4 Gare Dorion-

Arrivée de la navette 11 septembre 50 8 h 8 h 13 11 septembre 52 11 h 11 h 13 11 septembre 54 16 h 16 h 13 11 septembre 56 19 h 19 h 13 12 septembre 60 11 h 30 11 h 43 12 septembre 62 15 h 30 15 h 43 12 septembre 64 18 h 45 18 h 58 À la gare Dorion, tous les départs de train en direction de Montréal se feront

quelques minutes après l'arrivée de la navette en provenance de Vaudreuil.

L'horaire de la navette sera arrimé à celui des trains. Le trajet entre les gares Vaudreuil et Dorion étant plus long par autobus, le train attendra l'arrivée des usagers à la gare Dorion avant de quitter en direction de Montréal. Des ralentissements de service seront donc à prévoir.

Pour obtenir plus d'information sur les options de transport offertes pendant la période des travaux, visitez exo.quebec/avis ou consultez l'application CHRONO.

