Ligne à 735 kV Micoua-Saguenay : un défi de 262 km

SAGUENAY, QC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Hydro-Québec annonce la mise en service de la nouvelle ligne à 735 kilovolts (kV) Micoua-Saguenay qui contribuera à la fiabilité du réseau de transport d'électricité du Québec. Cette nouvelle ligne permettra de répondre à la demande d'électricité qui augmentera de manière importante dans les prochaines années, comme l'indique le Plan d'action 2035.

D'une longueur de 262 km, cette ligne relie le poste Micoua, situé sur la Côte-Nord, au poste du Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La construction s'est déroulée de 2019 à 2023 et est le fruit des efforts de plus de 1 600 travailleuses et travailleurs, dont près de 25 % provenant des régions d'accueil, y compris des communautés autochtones. Le coût de réalisation du projet est de 1 271 M$.

Le projet de la ligne Micoua-Saguenay a généré des retombées économiques régionales majeures. Celles-ci ont été maximisées par plusieurs initiatives et ont ainsi atteint 81 M$ sur la Côte-Nord et 80 M$ au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces montants incluent les contrats régionaux et la sous-traitance régionale qui touchent une grande diversité de secteurs de l'économie locale.

« Je tiens à saluer le dévouement de nos équipes et de nos fournisseurs, ainsi que la collaboration de nos partenaires et des communautés d'accueil. C'est la contribution de tous et de toutes qui nous a permis de relever les nombreux défis de ce projet et de mener celui-ci à bien. Notre capacité à travailler ensemble, en priorisant la santé et la sécurité, nous a permis de livrer une nouvelle ligne à haute tension à 735 kV qui assurera la robustesse de notre réseau de transport pour les années à venir », souligne Claudine Bouchard, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation et des infrastructures.

Dans le cadre de son Programme de mise en valeur intégrée, Hydro-Québec a par ailleurs investi 5,8 M$ dans 25 projets choisis par les communautés d'accueil.

Faits saillants du projet de la ligne Micoua-Saguenay

262 km de ligne (116 km sur la Côte-Nord et 146 km au Saguenay-Lac-Saint-Jean)

588 pylônes

3 144 km de câbles

26 765 tonnes d'acier

Pour plus d'information sur le chantier et les travaux, visionnez ces vidéos :

