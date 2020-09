Une ancienne exécutif d'Intuit et vétérante de la Silicon Valley rejoint Lightspeed en tant que fer de lance de la transformation numérique des PME dans les secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie et du golf

MONTRÉAL, le 3 sept. 2020 /CNW/ - Lightspeed (TSX: LSPD), un leader mondial du commerce, a annoncé aujourd'hui la nomination de Merline Saintil, cadre supérieur en technologie et ingénierie de renommée internationale, au sein de son conseil d'administration. Alors que Lightspeed aide les PME à pérenniser leurs activités grâce à des services financiers innovants et des solutions omnicanal à un moment crucial de leur croissance, Mme Saintil apporte au conseil d'administration des années d'expérience dans le développement de produits primés pour des sociétés technologiques du Fortune 500, dont Intuit, Yahoo et PayPal.

Nommée l'une des femmes d'influence en 2017 par le Silicon Valley Business Journal, l'une des 22 Most Powerful Women Engineers par Business Insider, et ayant reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière de la part de Girls in Tech, la carrière impressionnante de Saintil a non seulement fait d'elle une dirigeante recherchée dans le domaine de la technologie, mais a également élargi son expertise dans le domaine du cloud, des téléphones intelligents, des paiements en ligne et du commerce. Avant d'occuper le poste de chef des opérations du bureau du directeur technique d'Intuit, Mme Saintil a joué un rôle déterminant dans le passage à la téléphonie mobile chez Yahoo, où elle était responsable des opérations d'ingénierie mondiales pour les produits mobiles et émergents.

« Lightspeed est en tête de peloton en desservant diverses PME dans les secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie et du golf, grâce à une innovation rapide qui répond aux besoins en évolution des entreprises situées dans plus de 100 pays, a déclaré M. Saintil. Je suis honoré de rejoindre son conseil d'administration et d'avoir l'occasion de mettre mon expérience en matière de technologie et d'ingénierie au service de l'entreprise pour le développement et la croissance futurs de ses produits. »

« C'est un privilège absolu que de voir Merline Saintil rejoindre notre conseil d'administration et apporter son expérience de la Silicon Valley pour soutenir nos objectifs ambitieux ici à Lightspeed, a déclaré Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. Ses compétences en matière de collaboration avec d'autres sociétés cotées en bourse et son leadership seront inestimables pour l'avenir de Lightspeed. »

Afin d'équiper davantage les commerçants et les restaurateurs des outils dont ils ont besoin pour faire face aux nouvelles normes et se préparer au future, Lightspeed a récemment lancé Lightspeed Capital pour fournir à certains détaillants un financement rapide et facile ainsi que eCom pour Restaurants et Mobile Tap. Au cours de la pandémie de COVID-19, Lightspeed a partagé ses connaissances du secteur grâce à un guide de ressources en ligne qui continue à protéger et à soutenir les PME.

