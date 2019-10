Lightspeed lance Omnicanal solution au commerce de détail, en Suisse

Fournisseur mondial de logiciels PDV de premier plan, Lightspeed apporte une nouvelle solution de ventes au détail intégrée au nouveau marché européen pour une expérience d'achat en ligne et en magasin améliorée

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed, fournisseur de premier ordre de logiciel de systèmes PDV (points de vente), de solutions et de systèmes de soutien auprès de plus de 51 000 magasins de détail et de restaurants partout dans le monde, a annoncé aujourd'hui l'offre de son produit Omnicanal en Suisse. Les détaillants partout dans ce pays peuvent maintenant offrir à leurs clients une expérience d'achat efficace et cohérente à la fois en ligne et en magasin.

Suite à l'acquisition de iKentoo en juillet 2019, un fournisseur de solutions PDV basé en Suisse, Lightspeed a accru sa présence dans ce pays grâce à cette offre d'Omnicanal aux détaillants -- en allemand (disponible en novembre) et en français (actuellement disponible). Avec l'acquisition de iKentoo, ce sont 40 membres du personnel qui se joignent à l'équipe mondiale de Lightspeed tandis que l'entreprise continue sa pénétration de nouveaux marchés partout dans le monde.

« Tandis que nous nous développons en Suisse suite à l'acquisition de iKentoo, nous sommes maintenant en mesure d'offrir des solutions de vente au détail et d'aider les marchands à effectuer leur transition vers les plateformes infonuagiques tout en dynamisant l'efficacité de leur entreprise, a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. L'élargissement d'Omnicanal en Suisse permettra aux consommateurs de magasiner de manière plus flexible, comme ils le souhaitent, grâce à un système personnel et simplifié. »

Les avantages d'Omnicanal sur les petites et moyennes entreprises du monde entier:

Économise du temps et accroît l'efficacité dans un environnement de commerce au détail qui évolue rapidement

Centralise les processus, les produits, l'inventaire et les données sur les clients.

Offre un aperçu unique des données de vente et des rapports

Touche un plus large groupe cible, grâce à son offre multilingue

Exploite les médias sociaux pour créer un contenu unique, gagner de nouveaux clients et bâtir une communauté

Procure une expérience de la marque cohérente dans tous les canaux et sur tous les dispositifs, tout en renforçant la fidélité à la marque

Augmente le chiffre d'affaires, pour un modèle d'affaires plus profitable

En plus de la croissance de Lightspeed en Suisse, l'entreprise a aussi récemment annoncé l'acquisition en instance du fournisseur de solutions PDV basé en Australie Kounta, soulignant ainsi son engagement continu à devenir le leader mondial de ce type de solutions pour les petites et moyennes entreprises.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX: LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Comptant plus de 800 employés, Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États‑Unis, en Europe et en Australie.

Pour plus de renseignements : www.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter

