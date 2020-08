L'entreprise internationale présente une nouvelle solution qui permet à ses clients d'accroître aisément leurs sources de revenus en ligne

MONTRÉAL, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - Pendant que les restaurants doivent s'adapter aux réglementations changeantes régissant le domaine de la restauration, Lightspeed a annoncé aujourd'hui le lancement d'eCom pour restaurants. Le nouveau thème Bon appétit a été spécialement conçu pour aider les utilisateurs de Lightspeed Restaurant à passer de manière fluide au commerce en ligne et à intégrer de nouvelles sources de revenus qui généreront une croissance à long terme. Canalisant ce besoin de réinvention, Lightspeed a fait équipe avec l'Université McGill et Postes Canada dans le but de réinventer l'industrie de la restauration de l'avenir. Le livre blanc, diffusé aujourd'hui, présente des observations qui indiquent qu'une stratégie omnicanal serait la clé du succès des restaurants dans ce nouveau contexte commercial.

En effet, les entreprises qui utilisent Lightspeed Restaurant et mettent en place le modèle de commerce électronique Bon appétit sont mieux outillées pour s'adapter à la réouverture, et à la poursuite des activités de livraisons et de commandes à emporter. Les restaurateurs profiteront ainsi d'un site Web facile à configurer et entièrement personnalisable qui comprend plusieurs fonctionnalités remarquables contribuant à maintenir des relations clients solides et à préparer leur commerce pour l'avenir :

Menu d'affichage et offres uniques de vente : Permet de publier des menus numériques qui peuvent être intégrés à des codes 2D, de présenter des produits artisanaux, d'offrir une sélection de produits frais, et plus.

Permet de publier des menus numériques qui peuvent être intégrés à des codes 2D, de présenter des produits artisanaux, d'offrir une sélection de produits frais, et plus. Liens vers des plateformes de livraison : Permet aux clients de commander à l'avance en ligne grâce aux intégrations avec des partenaires de livraison clés comme Uber Eats et Order Ahead

Permet aux clients de commander à l'avance en ligne grâce aux intégrations avec des partenaires de livraison clés comme Uber Eats et Order Ahead Intégration d'OpenTable : Fournit un outil de réservation convivial pour les clients en connectant de façon fluide OpenTable au site Web du restaurant

: Fournit un outil de réservation convivial pour les clients en connectant de façon fluide OpenTable au site Web du restaurant Intégration d'Instagram : Soutient la communauté en ligne en permettant de partager inspiration, informations et mises à jour grâce à un fil Instagam visible sur le site Web

« L'industrie de la restauration a été modifiée de façon permanente par la COVID-19. En tant qu'entreprise chef de file dans le domaine des technologies, nous avons la responsabilité de fournir des solutions conçues pour soutenir l'industrie durant cette période sans précédent, affirme Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. Notre solution eCom pour restaurants dote les restaurateurs des bons outils afin d'établir leur présence en ligne et d'accroître leurs revenus, tout en fournissant une plateforme en ligne pour leurs clients. »

L'Université McGill, Lightspeed et Postes Canada font équipe pour l'avenir du secteur de la restauration

Publié par l'Université McGill en partenariat avec Lightspeed et Postes Canada, un nouveau livre blanc intitulé « The Hospitality Innovation Challenge » présente les tactiques que les restaurateurs devraient appliquer afin de préparer leur commerce pour l'avenir, notamment l'adoption de technologies innovatrices et la création d'une expérience omnicanal.

Dans « The Hospitality Innovation Challenge », 80 équipes d'étudiants de premier et de deuxième cycle provenant de 20 universités canadiennes ont été invitées à créer des solutions applicables pour aider des entreprises réelles à trouver la voie de la rentabilité, alors que le comportement des consommateurs est en pleine mutation. Collaboration entre le milieu universitaire et des entreprises, l'étude tentait de repenser le secteur de l'alimentation dans un monde post-pandémie. Elle révèle que les meilleurs moyens pour les restaurateurs de paver la voie à la rentabilité consistent à élargir leur marché, à consolider leurs relations avec la clientèle en regagnant sa confiance et à stabiliser leurs recettes, moyens qui seront soutenus par la technologie de la solution eCom pour restaurants de Lightspeed.

Le livre blanc complet peut être consulté ici.

