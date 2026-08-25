Mme Hollenbeck met à profit trois décennies d'expérience en leadership commercial et technologique mondial pour soutenir les objectifs stratégiques et la rentabilité de Lightspeed.

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration dans plus d'une centaine de pays, a annoncé aujourd'hui la nomination de Rupal Hollenbeck au sein de son conseil d'administration, à compter du 1er octobre 2026.

Lightspeed Commerce accueille Rupal Hollenbeck, une vétérane du secteur des technologies, au sein de son conseil d’administration

« Je suis ravie de rejoindre le CA de Lightspeed à un moment aussi passionnant de l'histoire de la Société », a déclaré Rupal Hollenbeck. « Lightspeed a mis en place une plateforme unique destinée aux entreprises indépendantes ambitieuses du monde entier, et je me réjouis de mettre à profit mon expérience internationale dans le domaine des technologies ainsi que mon expertise en matière de stratégie de mise en marché pour aider la Société à réaliser pleinement son potentiel et à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires. »

Mme Hollenbeck est une leader du secteur des technologies, forte de 30 ans d'expérience en matière d'équipements, de logiciels et de services. Elle a fait ses preuves dans la création et la transformation de marques et d'entreprises, tant sur les marchés mondiaux que locaux.

Mme Hollenbeck occupe actuellement les fonctions de présidente et chef des affaires commerciales chez NextSilicon, un acteur de premier plan dans le domaine des solutions informatiques de nouvelle génération dédiées à l'IA et au calcul de haute performance. Auparavant, Mme Hollenbeck a occupé les fonctions de présidente et chef des opérations commerciales chez Check Point Software Technologies, où elle a dirigé les opérations mondiales de mise en marché. Elle a également occupé le poste de chef du marketing chez Cerebras Systems et Oracle, et a assumé des fonctions de direction dans les domaines de la vente, du marketing et de la gestion générale chez Intel, notamment des postes de leadership dans le secteur des centres de données et dans toute la région Asie-Pacifique. Elle siège actuellement au conseil d'administration de Cequence Security, une société privée spécialisée dans la sécurité des logiciels d'entreprise.

« La combinaison des compétences de Rupal en matière de leadership opérationnel, de son expertise commerciale et de sa vision internationale constituera un atout inestimable pour notre CA », a déclaré Manon Brouillette, présidente exécutive du CA de Lightspeed. « Son expérience dans le développement d'entreprises technologiques et la création d'organisations de mise en marché performantes à l'échelle mondiale la place dans une position idéale pour apporter une valeur ajoutée immédiate à Lightspeed, alors que nous mettons en œuvre notre stratégie et continuons à générer une croissance rentable pour nos actionnaires. »

Parallèlement, Lightspeed a annoncé que Nathalie Gaveau quitterait le conseil d'administration de la Société à compter du 30 septembre 2026. Lightspeed remercie Mme Gaveau pour sa précieuse contribution et son dévouement au sein du CA.

Pour en savoir plus sur Lightspeed, rendez-vous au fr.lightspeedhq.com.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

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Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant la composition du conseil d'administration de Lightspeed. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

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