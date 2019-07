Lightspeed annonce sa conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre 2020

MONTRÉAL, le 17 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD), fournisseur de premier plan de logiciels, solutions et systèmes de soutien pour les détaillants et restaurateurs de petite et moyenne taille, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera ses résultats financiers du premier trimestre 2020 après la fermeture des marchés le mercredi 7 août 2019. La direction présentera une conférence téléphonique et une diffusion Web afin de discuter des résultats financiers de la Société à 8 h (HE) le jeudi 8 août 2019.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre 2020 de Lightspeed

Date : Jeudi 8 août 2019

Heure : 8 h (HE)

Identifiant de la conférence : 4294489

Appel en direct : (866) 211-3060 (sans frais Canada/É.-U.) ou (647) 689-6576 (international)

En rediffusion : (800) 585-8367 (sans frais Canada/É.-U.) ou (416) 621-4642 (international)

(La rediffusion sera accessible environ deux heures après la fin de la conférence téléphonique en direct et jusqu'à 23 h 59 (HE) le 15 août 2019.)

Webémission : https://investors.lightspeedhq.com

Lightspeed POS Inc.

Lightspeed (TSX : LSPD) est une plate-forme de commerce basée sur le cloud qui propulse les petites et moyennes entreprises dans autour de 100 pays à travers le monde. Avec des systèmes de point de vente intelligents, évolutifs et fiables, c'est une solution tout-en-un qui aide les restaurateurs et les détaillants à vendre dans tous les réseaux de distribution, gérer leurs opérations, s'adresser aux consommateurs, accepter leurs paiements et développer leurs activités. Lightspeed, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, jouit de la confiance des entreprises locales, où la collectivité fait ses achats et se restaure. Lightspeed a grandi et compte maintenant plus de 700 employés, avec des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

