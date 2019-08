Lightspeed annonce l'élection des administrateurs

MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société) (TSX: LSPD) a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires le 8 août 2019 (L' « Assemblée »). Les six (6) candidats proposés ont été dûment élus administrateurs de Lightspeed par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration, comme il est indiqué ci-dessous.











Nom du Candidat Pour % Abstentions % Patrick Pichette 117 314 769 99,74% 307 867 0,26% Dax Dasilva 117 622 116 99,99% 520 0,01% Jean Paul Chauvet 117 603 691 99,98% 18 945 0,02% Marie-Josée Lamothe 117 605 371 99,99% 17 265 0,01% Paul McFeeters 117 481 088 99,88% 141 548 0,12% Rob Williams 117 606 131 99,99% 16 505 0,01%

Des renseignements sur toutes les questions soumises à un vote lors de l'Assemblée sont disponibles sur SEDAR.com.

À propos de Lightspeed

Lightspeed (TSX : LSPD) est une plate-forme de commerce basée sur le cloud qui propulse les petites et moyennes entreprises dans autour de 100 pays à travers le monde. Avec des systèmes de point de vente intelligents, évolutifs et fiables, c'est une solution tout-en-un qui aide les restaurateurs et les détaillants à vendre dans tous les réseaux de distribution, gérer leurs opérations, s'adresser aux consommateurs, accepter leurs paiements et développer leurs activités.

Lightspeed, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, jouit de la confiance des entreprises locales, où la collectivité fait ses achats et se restaure. Lightspeed a grandi et compte maintenant plus de 800 employés, avec des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

