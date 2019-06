Lifestyle Delivery Systems Inc. livre CannaStrips™ à son partenaire de collaboration de marque LA Kush

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 19 juin 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») annonce la livraison de son produit phare, CannaStripsTM, à California Herbal Remedies (« CHR ») pour un lancement en collaboration avec la marque californienne dynamique LA Kush.

CHR est un dispensaire primé, situé au bord de l'autoroute 710 à Los Angeles, en Californie. CHR est présent dans le secteur depuis plus de 11 ans et c'est le lauréat 2016 du prix du dispensaire de la côte Ouest décerné par Leafly. Le propriétaire de CHR et de la célèbre marque LA Kush a reçu ces dernières années plusieurs prix pour ses souches de cigarettes électroniques et fleurs. Pour promouvoir et augmenter la connaissance de la marque de CannaStripsTM, CHR a commandé et reçu 2 500 paquets de dix comme offre promotionnelle pour ses clients. Chaque consommateur qui achète un produit LA Kush recevra un paquet de dix CannaStripsTM. Lifestyle Delivery Systems travaille avec LA Kush sur des campagnes de publicité conjointes destinées aux 82 000 abonnés à LA Kush sur Instagram et d'autres organes médiatiques.

Casey Fenwick, président de LDS, a déclaré : « La présence sur le marché de LA Kush est indéniable et la commercialisation de CannaStripsTM aux côtés de LA Kush donne à CannaStripsTM une exposition et une reconnaissance de marque instantanées. C'est une intéressante association de deux produits complètement distincts qui offrent au client des options différentes de consommer du cannabis. LA Kush vend une immense quantité de produits et possède une base de clientèle répandue et fidèle. Nous avons réellement hâte de travailler avec CHR dans cet effort de marché collaboratif et nous espérons que les résultats de cette campagne de commercialisation renforceront la croissance de la marque CannaStripsTM ».

À propos de CSPA Group, Inc.

Située à Adelanto, en Californie, CSPA Group, Inc. est un fabricant et distributeur/transporteur au sein de l'industrie californienne du cannabis, possédant un permis de la ville et une licence de lʹÉtat. CSPA produit des huiles et distillations extraites, en plus de fabriquer les CannaStripsTM en vertu dʹun accord de licence avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une entreprise de la Colombie-Britannique.

À propos de CannaStripsTM

Les CannaStripsTM sont des bandelettes orales formulées pour une livraison efficace via muqueuse buccale qui rompt la barrière créée par la salive recouvrant la membrane muqueuse pour les ingrédients actifs (dans ce cas les cannabinoïdes) qui ont été nanoparticulés et encapsulés pour pénétrer les nombreuses couches de membranes muqueuses et sous-muqueuses et dans le flux sanguin. Une fois dans le flux sanguin l'encapsulation est indétectable comme matière étrangère par le foie. Cette non-détectabilité permet d'éviter que le foie ne filtre le produit hors du flux sanguin. L'encapsulation est également plus efficace pour pénétrer la barrière sang-cerveau, permet une plus grande biodisponibilité et rallonge le temps effectif d'une seule dose.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et de conditionnement de pointe situées dans le Sud de la Californie. La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles présentent une biodisponibilité supérieure de composants cannabiques. Certaines bandelettes incluront également des ingrédients co-actifs tels que des produits nutraceutiques, vitamines et peptides. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bande, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

