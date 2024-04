TORONTO et WINNIPEG, MB, le 15 avril 2024 /CNW/ - Life Design Analysis (LDA), fournisseur de solution infonuagique de vente et de productivité à l'intention des sociétés d'assurance, des distributeurs et des conseillers, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec IG Gestion de patrimoine (IG) afin d'offrir des outils stratégiques qui amélioreront la capacité des conseillers et conseillères à prendre des décisions éclairées en matière de gestion des risques adaptée aux besoins en assurance et en planification financière de la clientèle.

Logo de Life Design Analysis (Groupe CNW/IG Gestion de patrimoine)

Grâce à ce partenariat avec LDA, IG poursuit son engagement à tirer parti des innovations technologiques pour offrir des solutions de pointe à sa clientèle ainsi qu'à son équipe de conseillers et conseillères. L'intégration de la plateforme LDA dans les outils des conseillères et conseillers d'IG permettra de formuler des recommandations d'assurance plus éclairées à la clientèle à la lumière de ses besoins particuliers, et de rehausser ainsi l'expérience générale.

« IG est ravie d'unir ses forces à LDA alors que s'amorce la prochaine étape de son parcours technologique », a indiqué Alana Riley, cheffe, Prêts hypothécaires, assurances et produits et services bancaires, IG Gestion de patrimoine. « Nous sommes heureux de faire équipe avec des partenaires de grande qualité comme LDA, afin de mettre à la disposition de nos conseillers et conseillères les outils nécessaires pour proposer aux clientes et clients les bons produits d'assurance qui les protégeront, eux et leur famille. »

« Nous sommes des plus enthousiastes à propos de ce partenariat stratégique avec IG Gestion patrimoine, un précurseur dans le secteur des services financiers. Collaborer avec IG témoigne de notre engagement à offrir des solutions d'avant-garde dans le secteur des technologies financières. Notre collaboration vise à doter l'équipe des conseillers et conseillères d'IG d'outils efficaces qui rehausseront leur capacité de réaliser des soumissions et des présentations et qui favoriseront la prise de décisions éclairées en matière de gestion des risques », a indiqué Charlie Conron, président et fondateur de Life Design Analysis.

À propos de Life Design Analysis :

Life Design Analysis est une plateforme de technologie financière spécialisée dans les outils et ressources aidant les conseillères et conseillers financiers à créer des soumissions et des présentations à l'intention de leur clientèle, pour faciliter la prise de décisions éclairées en matière de gestion des risques. Mettant à profit la technologie en vue de rehausser l'expérience des conseillers et conseillères et de la clientèle, Life Design Analysis offre des solutions de pointe dans le secteur des services financiers.

À propos d'IG Gestion de patrimoine :

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillères et conseillers partout au pays. IG Gestion de patrimoine gérait un actif sous services-conseils de 128 milliards de dollars au 31 mars 2024 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 252 milliards de dollars au 31 mars 2024.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Renseignements: Relations avec les médias : Pour Life Design Analysis : Matthew Gauthier, [email protected]; Pour IG Gestion de patrimoine : Valérie Dupuis, 514-622-4843, [email protected]