Licenciement massif à TVA : la déréglementation n'est pas la solution

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - C'est ainsi que le Syndicat des employé(e)s de TVA, section locale 687 du SCFP, a réagi au témoignage de Pierre Karl Péladeau, hier devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Le CRTC tient présentement une audience en vue d'établir un nouveau cadre réglementaire, incluant la détermination des contributions de base au contenu canadien que devront faire les diffuseurs en ligne étrangers.

Moins de trois semaines après avoir procédé à une coupe à blanc dans la forteresse du Groupe TVA à Montréal et dans ses stations régionales, le président et chef de la direction de Québecor a demandé au CRTC d'alléger le « carcan réglementaire désuet et archaïque » qui ralentit les entreprises d'ici au profit des plateformes américaines et qui a poussé TVA « dans ses derniers retranchements ».

« Sans la réglementation du CRTC, qu'elle soit désuète ou non, il y a longtemps que les informations locales produites par les stations régionales auraient disparu de nos écrans. Le Conseil doit maintenir le cap dans ses travaux visant à intégrer les géants du Web comme Netflix et Disney+ dans la réglementation », a déclaré Steve Bargoné, conseiller coordonnateur du secteur Communications du SCFP-Québec.

« Québecor utilise les employé(e)s du Groupe TVA comme bouclier sur la ligne de front de sa bataille pour la déréglementation des médias électroniques. Il est inacceptable que nos emplois soient sacrifiés au détriment de l'intérêt public et au nom du modèle d'affaires de Québecor. La déréglementation n'est pas la solution », a affirmé Carl Beaudoin, président provincial du SCFP 687.

Rappelons que le 2 novembre dernier, 547 emplois ont été fauchés dans un licenciement collectif sans précédent. Plus de 600 emplois ont été abolis au cours de la dernière année. Le syndicat espère trouver une solution afin de sauver le plus d'emplois possible.

La section locale 687 du SCFP regroupe toutes les personnes salariées du Groupe TVA inc., soit près de 1000 membres dans la plupart des régions du Québec, dont 800 sont actifs chaque semaine.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

