LIC Language Intelligence Corporation répond aux préoccupations croissantes entourant la conformité et la souveraineté de l'IA en entreprise

Une plateforme d'IA souveraine canadienne offrant aux entreprises et aux gouvernements une solution de communication multilingue sécurisée et conforme

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - Chaque jour, de nombreux employés utilisent l'IA pour les aider à accomplir leur travail quotidien sans avoir pleinement conscience des risques liés à la sécurité et à la conformité. Cela représente un réel enjeu que les équipes de compliance, de sécurité et d'infrastructure TI doivent résoudre.

Dans ce contexte, LIC Language Intelligence Corporation (« LANGUAGE INTELLIGENCE ») tient à réaffirmer l'importance cruciale d'une infrastructure d'intelligence artificielle souveraine et de calibre entreprise, conçue spécifiquement pour les gouvernements, les industries réglementées et les organisations traitant des données sensibles.

Alors que les entreprises canadiennes accélèrent l'adoption des outils d'IA générative, plusieurs ignorent encore que certaines plateformes d'IA accessibles au grand public peuvent exposer des renseignements confidentiels, contrevenir à des obligations contractuelles, engendrer des risques liés à la propriété intellectuelle ou ne pas respecter les exigences en matière de protection des renseignements personnels et de résidence des données.

LANGUAGE INTELLIGENCE a été créée justement pour répondre à ces enjeux.

Conçue au Canada pour les entreprises et les gouvernements, LANGUAGE INTELLIGENCE offre « Fluent », une plateforme d'IA souveraine permettant aux organisations de tirer parti de l'intelligence artificielle tout en conservant un contrôle total sur leurs données, leurs flux de travail, leur sécurité et leurs obligations de conformité.

« L'adoption de l'IA sans cadre de gouvernance devient rapidement l'un des plus importants risques opérationnels et juridiques auxquels font face les organisations aujourd'hui », affirme André Palaguine. « Les organisations ont besoin de solutions d'IA qui soient non seulement performantes, mais également sécurisées, conformes, auditables et souveraines. »

Contrairement aux plateformes d'IA grand public conçues pour une utilisation de masse, l'infrastructure de « Fluent » a été développée expressément pour des déploiements en entreprise et offre notamment :

Des environnements d'IA souverains et hébergés au Canada ;

Un traitement sécurisé des données sensibles et confidentielles ;

Une gouvernance et une auditabilité de niveau entreprise ;

Des flux de travail conformes aux exigences gouvernementales et réglementaires;

Un déploiement contrôlé de l'IA avec supervision humaine;

L'intégration aux systèmes de connaissances et aux actifs linguistiques des organisations;

La protection de la propriété intellectuelle et des informations exclusives.

La plateforme Fluent de LANGUAGE INTELLIGENCE est particulièrement pertinente pour les secteurs où la confidentialité et la conformité sont essentielles, notamment :

Les gouvernements et le secteur public;

Les institutions financières;

Les organisations du secteur de la santé;

Les gouvernements et organisations autochtones;

Les cabinets juridiques et services professionnels;

Les entreprises opérant dans des environnements réglementés.

L'entreprise souligne que l'IA souveraine n'est plus simplement une préférence technologique : elle devient rapidement un impératif stratégique et national.

« Alors que le Canada accélère son adoption de l'IA, nous devons nous assurer que les organisations n'aient pas à choisir entre innovation et souveraineté », ajoute Palaguine. « Les entreprises et gouvernements canadiens méritent une infrastructure en laquelle ils peuvent avoir confiance. »

LANGUAGE INTELLIGENCE collabore actuellement avec des organisations partout au Canada afin de mettre en place des cadres de gouvernance responsables et de déployer des solutions d'IA sécurisées répondant aux attentes émergentes en matière de réglementation, de cybersécurité et de conformité.

À propos de LIC Language Intelligence Corporation

LIC Language Intelligence Corporation est une entreprise canadienne spécialisée en intelligence artificielle et en technologies linguistiques, qui développe des solutions d'IA souveraines de niveau entreprise destinées aux gouvernements et aux organisations évoluant dans des environnements sensibles et réglementés. LANGUAGE INTELLIGENCE combine infrastructure d'IA sécurisée, intelligence linguistique, automatisation des flux de travail et supervision humaine afin de permettre une adoption responsable de l'IA à grande échelle.

SOURCE LIC Language Intelligence Corporation Inc.

Pour toute demande média : LIC Language Intelligence Corporation, Ottawa (Ontario), Canada, [email protected], www.licorp.ai