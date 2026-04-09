OTTAWA, ON, le 9 avril 2026 /CNW/ - LIC Language Intelligence Corporation (Language Intelligence) a annoncé aujourd'hui son lancement officiel, offrant des solutions linguistiques innovantes et souveraines d'IA en matière de langage et de communication aux entreprises et aux organisations gouvernementales au Canada et dans le monde entier.

La plateforme d'IA de Language Intelligence répond à la demande croissante des grandes organisations dont le personnel communique régulièrement dans plusieurs langues et doit respecter des exigences strictes en matière de sécurité, de conformité et de réglementation. Les produits de l'entreprise sont conçus pour fonctionner avec les grands modèles de langage (GML) privilégiés par les organisations, en adaptant les contenus linguistiques aux normes propres à chaque secteur, aux exigences techniques, à l'image de marque et aux obligations de conformité.

Language Intelligence a également annoncé le lancement de son premier produit, Fluent, une solution de traduction automatisée basée sur l'IA et personnalisable, pouvant être déployée à l'échelle d'une organisation. Fluent veille à ce que les traductions reflètent le ton, le style et la terminologie propres à chaque organisation. Fluent est une propriété intellectuelle canadienne, spécialement conçue pour le secteur public et les industries réglementées, notamment la finance, la santé, le secteur juridique et la défense. La solution est offerte par l'entremise d'un nuage sécurisé ou d'un déploiement sécurisé sur site, permettant aux gouvernements et aux organisations de conserver un contrôle total sur la souveraineté de leurs données.

LIC Language Intelligence Corporation est majoritairement détenue par des Canadiens autochtones, fondée avec la mission de mettre la technologie et l'innovation au service du renforcement du commerce international du Canada et de l'amélioration des communications à l'échelle mondiale. La société est une coentreprise entre les actionnaires de NATIONS Translation Group, le principal fournisseur de services linguistiques au Canada, et memoQ Zrt., un chef de file mondial en technologie linguistique. Ensemble, ces deux sociétés mères cumulent des décennies d'expertise en gestion et en technologies linguistiques.

« Grâce à de solides racines canadiennes, à des partenaires industriels de confiance et à un engagement clair envers une IA responsable, nous disposons de tous les atouts pour mener la prochaine génération de solutions linguistiques basées sur l'IA destinées aux entreprises », a déclaré André Palaguine, PDG de LIC Language Intelligence Corporation.

« Language Intelligence Corporation franchit une étape importante en matière de participation et de leadership autochtones dans l'économie numérique et de l'IA au Canada »,

a déclaré Scott Patles-Richardson, président du conseil d'administration. « En misant sur l'innovation canadienne et en développant des capacités souveraines et fiables en IA, nous créons des opportunités à long terme pour l'économie du Canada tout en soutenant la croissance d'une économie mondiale compétitive. Notre objectif est de veiller à ce que le leadership du Canada en matière d'intelligence artificielle soit ancré dans le partenariat, la durabilité et une prospérité commune pour les générations futures. »

Les entreprises et les administrations publiques évoluent dans un monde de plus en plus interconnecté, où la maîtrise des langues est essentielle au succès opérationnel. Les produits d'IA de Language Intelligence répondent aux besoins actuels et continueront de s'adapter aux exigences de demain.

À propos de LIC Language Intelligence Corporation

Basée en Ontario, LIC Language Intelligence Corporation Inc. est une entreprise canadienne détenue par des Autochtones, dans le cadre d'une coentreprise entre les actionnaires de NATIONS Translation Group et memoQ. NATIONS, leader des services linguistiques au Canada, est un fournisseur privilégié de premier choix pour les entreprises et les administrations publiques. MemoQ est un leader mondial dans le secteur des technologies linguistiques et a remporté en 2025 le prix CODiE dans la catégorie IA et traduction automatique. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.LICorp.ai

SOURCE LIC Language Intelligence Corporation Inc.

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