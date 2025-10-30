TORONTO, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La société Regeneron Canada a annoncé aujourd'hui que Libtayo® (cemiplimab pour injection) est désormais remboursé par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) au Québec pour le traitement des adultes atteints du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé1. Plus particulièrement :

Comme monothérapie pour le traitement de première intention de patients adultes souffrant d'un CPNPC exprimant le PD-L1 dans ≥50 % des cellules tumorales (Tumour Proportion Score, ou Score de proportion tumorale [TPS] ≥50 %) déterminées par un test validé, sans aberrations du récepteur du facteur de croissance épidermique humain (EGFR), de la kinase du lymphome anaplasique (ALK) ou de l'oncogène c-ROS 1 (ROS1) qui présentent un CPNPC métastatique ou un CPNPC localement avancé et qui ne sont pas candidats à une résection chirurgicale ou à une chimioradiothérapie définitive 1 .

. En combinaison avec une chimiothérapie à base de platine comme traitement de première intention de patients adultes souffrant d'un CPNPC dont les tumeurs sont sans aberrations EGFR, ALK ou ROS1 et qui est localement avancé chez les patients qui présentent un CPNPC métastatique ou qui ne sont pas candidats à une résection chirurgicale ou à une chimioradiothérapie définitive1.

Libtayo est également remboursé en Ontario, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick pour le traitement des adultes atteints du CPNPC avancé et du carcinome basocellulaire (CBC) localement avancé.

Libtayo est également remboursé en Alberta pour le traitement d'association du CPNPC, comme décrit ci-dessus.

« Le fait que Libtayo soit désormais accessible aux patients admissibles du Québec atteints d'un CPNPC avancé par le biais de la RAMQ est extrêmement important pour nous », affirme Jayne Paterson, directrice nationale d'oncologie chez Regeneron Canada. « Nous sommes impatients de travailler avec les autres programmes publics d'assurance-médicaments pour garantir l'accès à Libtayo pour tous les Canadiens qui pourraient en bénéficier. »

Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer dans le monde entier et est le type de cancer le plus fréquent au Canada2. On estime qu'en 2024, 32 000 cas ont été diagnostiqués au Canada seulement3. Le CPNPC représente environ 80 à 85 % de tous les cas de cancer du poumon, et 75 % de ces cas sont diagnostiqués à un stade avancé4,5.

« Le cancer du poumon non à petites cellules est une terrible maladie qui touche de nombreux Canadiens et leurs familles. La disponibilité de Libtayo représente une option thérapeutique additionnelle et essentielle pour les personnes dont la maladie est à un stade avancé », a déclaré la Dre Nathalie Daaboul, hématologue-oncologue, professeure associée à l'Université de Sherbrooke.

Le remboursement de Libtayo pour le traitement du CPNPC avancé est basé sur des données tirées des études EMPOWER-Lung 1 de phase III et EMPOWER-Lung 36,7.

À propos du Libtayo (cemiplimab pour injection)3

Libtayo (cemiplimab pour injection) est un anticorps monoclonal de l'immunoglobuline G4 humaine recombinante (IgG4) qui cible le récepteur PD-1 du point de contrôle immunitaire sur les cellules T. Il a été développé au moyen de la technologie propriétaire de Regeneron VelocImmune®8. En se liant au PD-1, Libtayo a montré une capacité à empêcher les cellules cancéreuses d'utiliser la voie du PD-1 pour supprimer l'activation des cellules T.

Au Canada, outre les indications approuvées pour certains patients souffrant du CPNPC avancé, le Libtayo est également approuvé pour le traitement de patients adultes souffrant de :

cancer spinocellulaire (CSC) de la peau métastatique ou localement avancé et qui ne sont pas candidats à une chirurgie curative ou à une radiothérapie curative,

cancer du col de l'utérus ayant évolué pendant ou après une chimiothérapie à base de platine antérieure et nécessitant une thérapie systémique supplémentaire pour traiter la maladie récurrente ou métastatique.

CBC localement avancé préalablement traité au moyen d'un inhibiteur de la voie de signalisation Hedgehog (dans les provinces autres que le Québec).

Pour de plus amples informations sur le Libtayo, y compris sur l'innocuité et les effets indésirables, veuillez consulter la monographie canadienne du produit.

À propos de Regeneron dans le traitement du cancer

Notre ambition est de transformer les découvertes révolutionnaires en médicaments qui peuvent transformer la vie des personnes touchées par le cancer. Notre équipe dans le monde entier est déterminée à répondre aux besoins et aux défis des personnes touchées par l'une des maladies contemporaines les plus graves.

Forts de notre héritage en matière d'innovation scientifique et de nos connaissances approfondies dans les domaines de la biologie, de la génétique et du système immunitaire, nous recherchons des traitements potentiels pour plus de 30 types de tumeurs solides et de cancers du sang. Notre stratégie en matière de traitement du cancer est propulsée par des technologies et des thérapies de pointe qui peuvent être facilement combinées afin d'étudier des traitements potentiellement transformateurs pour les patients. Les actifs oncologiques dans le développement clinique représentent près de la moitié de la gamme de produits de Regeneron et comprennent des inhibiteurs de points de contrôle, des anticorps bispécifiques et des anticorps bispécifiques costimulatoires. Le Libtayo, qui est notre inhibiteur du récepteur PD-1 approuvé, représente la pierre angulaire de plusieurs de nos combinaisons expérimentales.

Pour compléter nos grandes capacités internes, nous collaborons avec les patients, les professionnels de la santé, les gouvernements, les sociétés biopharmaceutiques et les uns avec les autres pour atteindre nos objectifs communs. Ensemble, nous sommes unis dans la mission de servir de phare dans la transformation du traitement du cancer.

À propos de Regeneron

Regeneron est une entreprise de premier plan dans le domaine de la biotechnologie qui invente, développe et commercialise des médicaments qui améliorent la vie des personnes atteintes de maladies graves. Fondée et dirigée par des médecins scientifiques, notre capacité unique à transposer de manière répétée la science en médicaments a conduit à de nombreux traitements approuvés et à des produits candidats en cours de développement, dont la plupart ont été développés dans nos laboratoires. Nos médicaments et notre gamme de produits visent à aider les patients souffrant de maladies oculaires, de maladies allergiques et inflammatoires, de cancer, de maladies cardiovasculaires et métaboliques, de maladies neurologiques, d'affections hématologiques, de maladies infectieuses et de maladies rares.

Regeneron repousse les limites de la découverte scientifique et accélère le développement de médicaments grâce à nos technologies propriétaires comme la VelociSuite®, qui fabrique des anticorps optimisés entièrement humains et de nouvelles classes d'anticorps bispécifiques. Nous façonnons la prochaine frontière de la médecine grâce aux connaissances propulsées par les données provenant du Regeneron Genetics Center® et aux plateformes révolutionnaires de médecine génétique, ce qui nous permet d'identifier des cibles novatrices et des approches complémentaires pour potentiellement traiter ou guérir les maladies.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web www.regeneron.ca/fr.

Références :

1. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Libtayo. Accessible au : https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/libtayo-cpnpc-6881.html.

2 « Cancer du poumon au Canada. » Gouvernement du Canada. Accessible au : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/cancer-du-poumon.html.

3. « Statistiques sur le cancer du poumon et des bronches. » Société canadienne du cancer. Accessible au : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/lung/statistics.

4. « À propos du cancer du poumon. » Cancer pulmonaire Canada. Accessible au : https://cancerpulmonairecanada.ca/%C3%A0-propos-du-cancer-du-poumon/%C3%A0-propos-du-cancer-du-poumon/.

5. Zhang BB et al. Short-term Efficacy of Different First-Line Chemotherapy Regimens for Advanced Non-small Cell Lung Cancer: a Network Meta-Analysis. Clin Transl Sci. 2020;13:589-98. Accessible au : https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cts.12744.

6. First-line cemiplimab monotherapy and continued cemiplimab beyond progression plus chemotherapy for advanced non-small-cell lung cancer with PD-L1 50% or more (EMPOWER-Lung 1): 35-month follow-up from a mutlicentre, open-label, randomised, phase 3 trial https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(23)00329-7/abstract.

7. Baramidze A, Makharadze T, Gogishvili M, et al. Cemiplimab plus chemotherapy vs chemotherapy in advanced NSCLC: 5-year results from phase 3 EMPOWER-Lung 3 Part 2 trial. Présenté lors de la Conférence mondiale 2025 de l'IASLC sur le cancer du poumon, du 6 au 10 septembre 2025, à Barcelone, en Espagne. Présentation orale MA10.09.

8. . Burova E, Hermann A, Waite J, et al. Characterization of the Anti-PD-1 Antibody REGN2810 and its Antitumor Activity in Human PD-1 Knock-in Mice. Mol Cancer Ther. 2017;16(5):861-870. Accessible au : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28265006/.

SOURCE Regeneron Canada

Contact : Relations avec les médias, Taylor Skott, Tél. : +1 914 847-5459, [email protected]