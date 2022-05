OTTAWA, ON, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - La journaliste Fatima Syed et Tai Huynh, rédacteur en chef et éditeur de la publication The Local, ont été déclarés conjointement lauréats du Prix de la liberté de la presse 2022 remis par le groupe de défense Liberté de la presse Canada (LPC), basé à Ottawa.

The Local est une jeune publication en ligne de Toronto. Au plus fort de l'éclosion de COVID-19, Fatima Syed s'est rendue dans la communauté de la région de Peel pour rendre compte de l'impact du virus sur la communauté, qui est dominée par les immigrants et les travailleurs de première ligne. Sa série d'articles d'avant-garde ont amené les médias nationaux à s'intéresser à Peel.

Alors que Fatima Syed apportait des indications obtenues de bouche à oreille sur les horreurs de la COVID qui étaient vécues à Peel, Tai Huynh observait des données qui indiquaient que la région présentait un taux élevé d'infection et un faible taux d'accès aux vaccins. Il a réussi à obtenir un financement de la Vohra Miller Foundation pour financer la couverture d'un sujet qui avait été négligé.

Les deux lauréats se partageront un prix de 2 000 $.

Ce prix, remis chaque année par Liberté de la presse Canada, souligne les réalisations exceptionnelles des professionnels des médias canadiens qui pratiquent dans l'intérêt du public, en surmontant les secrets, les menaces, l'intimidation, le refus d'accéder aux demandes d'accès à l'information et d'autres tentatives de contrecarrer la collecte d'informations.

LPC a également décerné une citation de mérite du Prix de la liberté de la presse à Kathleen Martens, journaliste numérique pour le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN). Kathleen Martens a passé des années à enquêter sur des histoires d'agression et de harcèlement sexuels dans la communauté autochtone, notamment un article paru en 2021 révélant des accusations d'agression contre un éminent guérisseur autochtone. Elle et son employeur, APTN, ont fréquemment fait face à des attaques de la part des partisans des leaders masculins visés par les articles.

Prix Spencer Moore pour l 'ensemble des r éalisations

Stephanie Nolen est la lauréate du Prix Spencer Moore pour l'ensemble des réalisations pour l'ensemble de son travail de correspondante étrangère au Globe and Mail. Mme Nolen travaille maintenant pour le New York Times.

Tout au long de sa carrière sur quatre continents, Stephanie Nolen a fait preuve d'un courage et d'une compassion extraordinaires dans sa couverture des guerres et des conflits intérieurs : SIDA, virus Zika, meurtres de masse, dissimulations politiques. Elle a été une source d'inspiration pour une génération de jeunes journalistes, en particulier les femmes journalistes.

Le Prix Spencer Moore, qui porte le nom de l'un des fondateurs de notre organisme, est décerné à un journaliste ou à un employé des médias pour honorer ses efforts soutenus en faveur de la liberté de la presse.

« Les lauréats du Prix de la liberté de la presse de cette année représentent l'essence du journalisme de service public qui met en lumière des personnes qui ont été négligées par les médias et mal servies par leurs gouvernements lors d'une crise nationale, a déclaré la présidente de LPC, Heather Bakken. Les Canadiens ont de la chance de pouvoir compter sur une journaliste courageuse du calibre de Stephanie Nolen, qui partage avec nous son regard sur le monde depuis près de trois décennies. »

Pour en savoir plus sur les lauréats et leur travail, rendez-vous sur https://worldpressfreedomcanada.ca/fr/.

Gagnants du Concours de dessin éditorial

LPC a également annoncé que Marilena Nardi est la gagnante du grand prix du 21e Concours international de dessin éditorial, dont le thème est : Le silence est d'or : la culture de l'effacement dans les médias sociaux. Le deuxième prix est décerné à Patrick LaMontagne, de Canmore, en Alberta, et le troisième prix va au Serbe Tošo Borković (Toshow).

Née en 1966, Marilena Nardi est originaire de Chiampi, en Italie. Elle a déjà remporté le prix du Concours de dessin éditorial de Liberté de la presse à Ottawa. Titulaire d'un diplôme en sculpture, elle est maintenant professeure d'illustration à l'Académie des Beaux-Arts de Venise.

Les caricatures gagnantes peuvent être consultées sur notre site Web.

Au sujet de Liberté de la presse Canada

Liberté de la presse Canada (auparavant le Comité canadien pour la liberté de la presse mondiale) est un groupe bénévole d'Ottawa dont la mission consiste à sensibiliser le public au droit à la liberté d'expression, à repérer les atteintes à ce droit et à défendre la liberté de la presse. Ce groupe de défense travaille sous le patronage de la Commission canadienne pour l'UNESCO et il est commandité par l'Association des banquiers canadiens.

SOURCE Liberté de la presse Canada

Renseignements: Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour des entrevues, veuillez communiquer avec Shawn McCarthy au 613 294-4491.