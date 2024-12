Les Prix mondiaux de la liberté de la presse Canada récompensent ceux qui affrontent le secret, défient l'intimidation et surmontent des obstacles dangereux dans leur quête de la vérité.

OTTAWA, ON, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Liberté de la presse Canada a le plaisir d'annoncer que les candidatures pour les Prix de la liberté de la presse 2025 et le Prix d'excellence en carrière en l'honneur de Spencer Moore sont maintenant ouvertes.

Les prix annuels de la liberté de la presse récompensent les candidats dont le journalisme d'intérêt public a surmonté des défis tels que le secret, les manœuvres juridiques, l'intimidation politique ou d'autres tactiques visant à étouffer leur travail ou à mettre leur carrière ou leur sécurité en péril.

Cette année, Liberté de la presse Canada décernera deux prix de la liberté de la presse, l'un pour les grandes publications et l'autre pour la liberté de la presse, le journalisme local, à un journaliste travaillant pour un organe de presse de petite taille.

Le prix de la réussite professionnelle récompense une personne qui, tout au long de sa carrière, a fait preuve d'une poursuite infatigable de la liberté de la presse et de la transparence.

Liberté de la presse Canada remettra également son deuxième prix annuel de la réussite étudiante, qui récompense un étudiant journaliste exceptionnel ayant fait preuve d'un engagement en faveur de la liberté de la presse.

Les nominations pour le prix étudiant sont ouvertes aux étudiants inscrits dans un établissement postsecondaire canadien en 2024, dont le travail a montré la détermination à publier un article malgré les défis ou les obstacles à la liberté de rendre compte des questions qui importent à leur communauté scolaire.

Pour tous les prix, les travaux démontrant cet engagement en faveur de la liberté de la presse doivent avoir été publiés ou diffusés en 2024.

Le lauréat du Prix de la liberté de la presse recevra 2 500 $ et un certificat de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Le lauréat du prix du journalisme local recevra 2 500 $ et le lauréat du prix du mérite professionnel recevra 2 500 $. Le lauréat du prix de la réussite étudiante recevra 1 000 $. Les noms des lauréats seront annoncés lors du déjeuner de remise des 2025 prix de la liberté de la presse, qui aura lieu le 1er mai au Centre national des arts à Ottawa.

« Le rôle du journaliste est d'informer le public, de demander des comptes aux puissants et d'amplifier les voix qui, autrement, ne seraient pas entendues. Ils mettent en contexte les événements qui façonnent notre monde en rapportant ce qui se passe réellement et pourquoi. Nous sommes impatients de rendre hommage à ces défenseurs inflexibles de la démocratie lors de notre déjeuner annuel de remise des prix », a déclaré Heather Bakken, présidente de la Liberté de la presse Canada.

Les nominations pour tous les prix peuvent être faites ici : https://bit.ly/WPFCAwardsPrix2025.

La date limite pour les nominations est le 17 février 2025, à 23h59 HNE.

Au sujet de Liberté de la presse Canada

Situé à Ottawa, Liberté de la presse Canada est un organisme bénévole à but non lucratif qui fait la promotion de la liberté d'expression et des droits des médias. Il célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse de l'UNESCO, cette année le 3 mai, en rendant hommage aux gagnants des prix précédemment décernés.

