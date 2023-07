MONTRÉAL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Les producteurs de céréales et de maïs peuvent maintenant prendre une longueur d'avance en libérant des éléments nutritifs clés dans le sol, grâce au lancement aujourd'hui de l'inoculant liquide LALRISE® START SC.

Ce nouvel inoculant liquide est basé sur une rhizobactérie favorisant la croissance des plantes (PGPR) qui apporte un meilleur établissement des cultures en améliorant la vigueur des racines et la disponibilité des nutriments.

"Les bactéries Bacillus velezensis sont responsables de ce que nous appelons l'effet starter", explique le Dr Denis Beaudet, chef de produit LALRISE chez Lallemand Plant Care. "Elles se multiplient et colonisent rapidement la surface des racines de la plante, créant une augmentation constante de la surface des racines pour un meilleur accès aux nutriments, augmentant ainsi le potentiel de rendement de la culture".

Cette PGPR permet de solubiliser jusqu'à 50 % de plus de phosphore dans une large gamme de niveaux de pH du sol. L'augmentation de la disponibilité des macro- et micro-nutriments et de l'efficacité des engrais phosphatés favorise la croissance des jeunes plantes et augmente l'homogénéité de la culture, la croissance de la masse racinaire et les rendements.

LALRISE® START SC est une formulation liquide hautement concentrée, facile à utiliser et compatible avec les principales marques de traitement des semences.

Si vous participez à Ag in Motion, du 18 au 20 juillet à Langham, en Saskatchewan, arrêtez-vous au stand 152 pour parler à l'un de nos représentants, visitez le site www.lallemandplantcare.com ou appelez sans frais le 1-888-236-7378 pour en savoir plus.

À propos de Lallemand Plant Care

Depuis le début du 20ème siècle, LALLEMAND est un expert dans la fabrication de levures et de bactéries. L'entreprise familiale est aujourd'hui un leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de micro-organismes pour diverses industries agroalimentaires. Grâce à ses connaissances scientifiques et son savoir-faire, LALLEMAND PLANT CARE (LPC) travaille en étroite collaboration avec ses clients pour leur fournir la bonne technologie, dans la bonne formulation, pour la bonne application. LPC s'engage à résoudre les problèmes des producteurs, à améliorer de manière significative le rendement et la vitalité des cultures.

