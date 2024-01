Le partenariat pluriannuel récemment annoncé entre Peroni Nastro Azzurro 0.0% et Ferrari réunit deux marques italiennes emblématiques synonymes de la passion et du style à l'italienne

Charles Leclerc et Carlos Sainz, les pilotes de Scuderia Ferrari, apparaissent dans un court-métrage, The Brake In, dévoilant une capsule de produit en édition limitée, Tifosi Nastro Azzurro 0.0%, un produit de collection pour les amateurs de Scuderia Ferrari, qui sont aussi connus sous le nom de Tifosi

Regardez le court-métrage The Brake In ICI

Peroni Nastro Azzurro 0.0% s'associera également à la série Trofeo Pirelli du Ferrari Challenge

PRAGUE, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Peroni Nastro Azzurro 0.0%, la marque de bière italienne très haut de gamme d'Asahi Europe & International, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat mondial avec Ferrari. Le partenariat pluriannuel permettra à Peroni Nastro Azzurro 0.0% d'entamer un nouveau chapitre de la course automobile aux côtés de Scuderia Ferrari et du Trofeo Pirelli du Ferrari Challenge, poursuivant ainsi sur sa lancée dans le domaine du parrainage de sports motorisés.

PERONI NASTRO AZZURRO 0.0% LANCE UN NOUVEAU PARTENARIAT MONDIAL AVEC FERRARI (Groupe CNW/Peroni Nastro Azzurro)

Le partenariat, une relation vouée à se nouer entre deux icônes italiennes, célébrera la passion et le style dont font preuve Peroni Nastro Azzurro 0.0% et Ferrari, qui aspirent à améliorer l'expérience de course des amateurs du monde entier.

Pour célébrer le partenariat et donner le coup d'envoi aux expériences exceptionnelles à venir, Peroni Nastro Azzurro 0.0% dévoile aujourd'hui un produit en édition limitée, Tifosi Nastro Azzurro 0.0%, une lettre d'amour aux amateurs de Scuderia Ferrari, les Tifosi, à qui nous rendons hommage pour leur grande passion des courses de Formule 1.

En l'honneur de la première année du partenariat, 2 024 bouteilles de Tifosi Nastro Azzurro 0.0% ont été produites, chaque bouteille étant numérotée de 1 à 2 024. Les bouteilles personnalisées épousent les identités visuelles des deux marques, soulignant le lancement d'un nouveau partenariat passionnant.

En collaboration avec les Scuderia Ferrari Clubs de renommée mondiale, Peroni Nastro Azzurro 0.0% veillera à ce que les 2 024 bouteilles personnalisées de Tifosi Nastro Azzurro 0.0% soient livrées aux amateurs de Scuderia Ferrari du monde entier, récompensant les Tifosi pour leur dévouement. Des bouteilles de Tifosi Nastro Azzurro 0.0% seront disponibles en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis, au Canada, à Singapour, en Roumanie et en Australie.

Paolo Lanzarotti, directeur général d'Asahi Europe & International, a déclaré :

« Nous sommes extrêmement fiers de lancer aujourd'hui notre nouveau partenariat mondial avec Ferrari. Grâce à ce partenariat, nous avons l'intention de relever chaque moment pour les amateurs qui rendent ce sport si spécial et qui incarnent la passion et le dynamisme si importants pour Peroni Nastro Azzurro 0.0% et Ferrari. Avec le lancement de nos bouteilles de Tifosi Nastro Azzurro 0.0% en édition limitée, ce partenariat commence exactement comme nous tenons à le poursuivre, en célébrant et en collaborant avec les amateurs. »

Frédéric Vasseur, directeur de l'équipe de Scuderia Ferrari, a déclaré :

« Nous sommes très heureux d'annoncer le partenariat entre Scuderia Ferrari et Peroni Nastro Azzurro 0.0%. La présence des deux marques dans la catégorie reine des sports motorisés contribue à assurer une forte visibilité de l'Italie sur la scène mondiale. Nos deux grandes entreprises ont de nombreuses valeurs en commun, comme le souci du détail et du style, ainsi que la capacité à combiner la tradition et l'innovation dans nos domaines respectifs. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec Peroni Nastro Azzurro 0.0%, ce qui, j'en suis sûr, sera un grand succès pour les deux parties. »

Peroni Nastro Azzurro 0.0% apparaîtra tout au long des points de communication du partenariat, y compris sur les voitures Scuderia Ferrari et les uniformes des pilotes. La marque de bière italienne s'associera également à Scuderia Ferrari pour créer du contenu personnalisé sur les médias sociaux destiné à rendre hommage aux amateurs, leur offrant un accès spécial à l'équipe et libérant la passion italienne qui les habite tous.

Le court-métrage The Brake In, sorti aujourd'hui, met en vedette les pilotes de l'équipe Scuderia Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui entrent dans la brasserie Birra Peroni, suivant les consignes de nul autre que Fred Vasseur, directeur de l'équipe. Les pilotes déjouent les agents de sécurité de la brasserie et contournent les obstacles dans le but de parvenir à la chaîne de production où on les voit remplacer les étiquettes des bouteilles de Peroni Nastro Azzurro 0.0% par les étiquettes « Tifosi Nastro Azzurro 0.0% », l'ultime lettre d'amour aux Tifosi. Maintenant que cette tâche est terminée en Italie, les pilotes s'éloignent de la brasserie après avoir fièrement lancé le partenariat entre Peroni Nastro Azzurro 0.0% et l'équipe Scuderia Ferrari Formula 1®.

Peroni Nastro Azzurro 0.0% s'associera également à la série Trofeo Pirelli du Ferrari Challenge. Le Trofeo Pirelli du Ferrari Challenge est le plus célèbre des championnats monotypes. Depuis plus de 30 ans, il rassemble des voitures de rêve et des pilotes réputés sur les pistes les plus pittoresques du monde. Peroni Nastro Azzurro 0.0% sera également visible dans les points de communication de l'image de marque lors des événements Trofeo Pirelli du Ferrari Challenge.

Le partenariat joue un rôle clé dans les ambitions de la maison mère de Peroni Nastro Azzurro 0.0%, Asahi Europe & International, de compter 20 % de produits sans alcool dans sa gamme d'ici 2030 et est parfaitement placé pour soutenir la demande croissante des consommateurs en matière de boissons sans alcool. Peroni Nastro Azzurro 0.0% est élaborée avec la passion et le dynamisme italiens, pour offrir une bière vive et rafraîchissante sans alcool.

Asahi Europe & International s'engage à promouvoir la consommation responsable d'alcool et soutient la demande croissante des consommateurs pour des boissons sans alcool. Peroni Nastro Azzurro 0.0% invite les consommateurs à vivre chaque instant, en toute sécurité et avec style. Les inciter à boire moins, en leur offrant un choix ambitieux qui correspond à leur mode de vie.

À propos de Peroni Nastro Azzurro 0.0%

Lancée en 2022, Peroni Nastro Azzurro 0.0% est la dernière innovation de catégorie sans alcool de Peroni Nastro Azzurro. Élaborée avec des ingrédients italiens de qualité supérieure dont le maïs Nostrano dell'Isola, cultivé exclusivement pour Peroni Nastro Azzurro dans le nord de l'Italie, Peroni Nastro Azzurro 0.0% offre le même goût italien exaltant, sans alcool. Birra Peroni a mis en œuvre une toute nouvelle technologie dans sa brasserie de Rome pour permettre à Peroni Nastro Azzurro 0.0% d'égaler le profil de saveur de sa bière signature, Peroni Nastro Azzurro, et brasse avec la passion et le dynamisme italiens depuis 1963. Cette nouvelle technologie permet d'utiliser la même recette signature que Peroni Nastro Azzurro, et ce n'est qu'après le développement complet de l'arôme caractéristique et du profil de goût de Peroni Nastro Azzurro que l'alcool est délicatement enlevé pour une saveur italienne vive et rafraîchissante. Peroni Nastro Azzurro 0.0% est disponible dans plus de 30 pays dans le monde et marque une étape importante vers l'initiative Asahi Legacy 2030 visant à ce que la gamme d'Asahi Europe & International comprenne 20 % de produits sans alcool.

À propos d'Asahi Europe & International

Asahi Europe & International est la filiale internationale d'Asahi Group Holdings, une entreprise mondiale de produits alimentaires et de boissons cotée à la Bourse de Tokyo, au Japon. C'est le résultat d'années d'acquisitions qui ont permis à Asahi Group Holdings, un producteur japonais traditionnel de bière, de whisky et d'un large éventail de produits alimentaires, d'établir et de renforcer son activité en Europe et dans le monde entier. Depuis 2020, l'entreprise est établie sous l'égide de l'organisation Asahi Europe and International. S'appuyant sur des siècles d'histoire brassicole européenne, l'entreprise exploite 19 installations de production dans 8 pays d'Europe et est la gardienne de certaines des meilleures marques de bière au monde, dont Asahi Super Dry, Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch et Kozel. Au sein du groupe Asahi, Asahi Europe and International a également pour mission de développer et de gérer tous les marchés d'exportation à l'échelle mondiale, en dehors du Japon et de l'Océanie. Couvrant 90 marchés et avec plus de 10 000 collègues passionnés à son bord, l'entreprise est bien placée pour inspirer aux gens du monde entier de mieux boire grâce à son objectif commun de créer des liens significatifs.

