TORONTO, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Les partisans des Maple Leafs et des Raptors de Toronto ont l'habitude des grands moments qui rendent la vie agréable. Ces dernières années, nous avons eu la chance de voir un lauréat du trophée Hart, une recrue de l'année et un champion de la NBA. Pour célébrer ces beaux moments de la vie et en créer plus encore, LG Electronics Canada (LG) et Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE) sont heureux d'annoncer la poursuite de leur partenariat pluriannuel et la prolongation de la campagne #LifesGoodMoment pour reconnaître et encourager les partisans et l'effet positif qu'ils ont dans leurs collectivités locales.

Cérémonie de signature du renouvellement du partenariat entre MLSE et LG à la Scotiabank Arena : Jaeseung Kim, président et chef de la direction, LG Electronics Canada; Humza Teherany, chef des technologies et du numérique, Maple Leaf Sports and Entertainment; Changbong Son, directeur financier, LG Electronics Canada; Robin Powell, vice-président, Marketing, LG Electronics Canada; Jordan Vaeth, avocat-conseil général, LG Electronics Canada; Richard White, vice-président, Affaires nouvelles, LG Electronics Canada; Jordan Vader, vice-président principal, Partenariats mondiaux, Maple Leaf Sports and Entertainment (Groupe CNW/GCI Group (on behalf of LG Electronics Canada)) Campagne créative Life’s Good Moment autour des Toronto Raptors (Groupe CNW/GCI Group (on behalf of LG Electronics Canada)) Campagne créative Life’s Good Moment autour des Toronto Maple Leafs (Groupe CNW/GCI Group (on behalf of LG Electronics Canada))

LG est le partenaire exclusif de produits électroniques grand public des Maple Leafs, des Raptors et des Marlies de Toronto, du Raptors Uprising Gaming Club et des Raptors 905. Cet accord exclusif porte sur la vaste gamme de produits de LG, à savoir les téléviseurs, les électroménagers, y compris les cuisinières, les réfrigérateurs et les lave-vaisselle, les solutions de TI, dont les moniteurs et les projecteurs, les solutions d'amélioration de la qualité de l'air et l'affichage numérique.

Le partenariat de 13 ans entre LG et MLSE inclut désormais la MLSE Foundation, qui s'efforce d'améliorer la vie des jeunes en les habilitant par l'entremise du sport et des loisirs. Dans le cadre de cet engagement, LG soutiendra la MLSE Foundation à l'aide de l'initiative Community Heroes de LG lancée en 2020, qui célèbre le travail effectué par les partisans des Maple Leafs et des Raptors dans leurs collectivités pour créer un beau moment de la vie pour ceux qui en ont le plus besoin, par l'entremise de la campagne #LifesGoodMoment.

« Lorsque nous nous rassemblons pour soutenir ce qui nous passionne le plus, nous vivons des moments que nous n'oublierons jamais », déclare Robin Powell, vice-président, Marketing, LG Electronics Canada. « C'est la raison pour laquelle, en collaboration avec MLSE, nous avons créé la campagne #LifesGoodMoment. Collectivement, nous voulons célébrer les moments qui comptent le plus pour les partisans et leurs collectivités : ces beaux moments de la vie. »

« Au fil des années de collaboration spéciale avec LG Electorics Canada, MLSE a eu l'honneur de découvrir et de souligner les partisans de nos équipes avec des histoires significatives », déclare Jordan Vader, vice-président principal, partenariats mondiaux, MLSE. « Grâce au partenariat élargi de cette année, nous sommes impatients de mettre en œuvre cette campagne et de montrer aux partisans comment le sport nous unit tous. »

Lancée aujourd'hui, la campagne #LifesGoodMoment 2022-2023 souligne les façons dont les partisans mettent à contribution leur énergie et leur relation envers le sport et leur collectivité dans leur vie de tous les jours. Une vidéo donnera le coup d'envoi de la campagne, appuyée par des concours mensuels sur le thème des Maple Leafs et des Raptors, qui permettront aux partisans de montrer leur attachement et de remporter des prix de LG exclusifs tout au long de la saison.

L'agence de création Forsman and Bodenfors a mis au point le concept de la campagne. L'agence média PHD Canada est responsable de la campagne de médias sociaux et numériques payants. L'agence numérique Reprise se chargera de l'exécution du concours sur les médias sociaux. LG-One (GCI Canada) s'associera à des influenceurs pour créer du contenu supplémentaire et gérer les efforts de relations publiques. L'agence de commandite XMC a soutenu le renouvellement de partenariat avec MLSE.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.lifesgoodmoment.com/leafs et www.lifesgoodmoment.com/raptors (en anglais seulement).

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 56 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud.

