MONTRÉAL, le 29 août 2025 /CNW/ - Leyad a le plaisir d'annoncer la vente d'un site de commerce de détail à Costco Wholesale Corporation, dans la ville de Québec. Cette transaction reflète l'engagement continu de Leyad envers le repositionnement stratégique de ses actifs ainsi que sa capacité à conclure des ententes majeures avec des locataires nationaux de premier plan.

Site de commerce de détail situé à Québec, vendu à Costco (Groupe CNW/Leyad)

Depuis l'acquisition de la propriété, Leyad a déployé une stratégie ciblée visant à accroître l'attrait du site et à en assurer la viabilité à long terme. Il en résulte un actif bien positionné qui a su attirer l'une des marques de commerce de détail les plus respectées en Amérique du Nord.

« Cette transaction illustre la capacité de Leyad à identifier les opportunités, à agir de manière décisive et à créer de la valeur grâce à une exécution stratégique », a déclaré Henry Zavriyev, président de Leyad. « Nous sommes fiers d'avoir conclu cette transaction avec Costco et nous avons hâte de continuer à renforcer notre présence sur le marché canadien de la vente au détail. »

La vente à Québec s'inscrit dans la stratégie globale de Leyad qui consiste à acquérir des actifs à fort potentiel, à optimiser leur valeur et à les céder en temps opportun. La société reste active partout au Canada et évalue actuellement de nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur de la vente au détail.

À propos de Leyad

Leyad est une société d'investissement et de développement immobilier basée à Montréal, spécialisée dans l'acquisition et le repositionnement d'actifs sous-utilisés à travers le Canada. Grâce à une stratégie rigoureuse, une gestion proactive et une connaissance approfondie du marché, Leyad génère des résultats concrets au sein d'un portefeuille national en pleine croissance.

SOURCE Leyad

