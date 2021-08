MONTRÉAL, le 13 août 2021 /CNW/ - Le cabinet d'avocats Lex Group Inc. rappelle aux investisseurs qu'il poursuit une action collective en valeurs mobilières contre Xebec Adsorption Inc. (TSE: XBC) et contre certain de ses administrateurs et dirigeants actuels et anciens, devant la Cour supérieure du Québec. L'action collective a été déposée au nom de tous les investisseurs qui ont acheté des actions de Xebec Adsorption Inc. entre le 10 novembre 2020 et le 11 mars 2021 et qui ont maintenu en partie ou en totalité ces actions à la fermeture du marché du TSX le 11 mars 2021.

Les demandes de renseignement peuvent être adressées par courriel à Lex Group Inc. aux coordonnées ci-dessous. Pour plus d'informations ou pour soumettre vos informations pertinentes, veuillez visiter la page web dédiée à l'action collective [cliquer ici]

