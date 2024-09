MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Levio, leader Nord-américain dans la transformation numérique, est fière d'annoncer un partenariat d'une valeur de 1 million de dollars avec Jeunesse, J'écoute (JJE), le seul service national de santé mentale en ligne disponible 24/7 offrant un soutien gratuit, multilingue et confidentiel pour aider tous les jeunes au Canada. Dans le cadre de cet engagement social, Levio partagera son expertise en intelligence artificielle (IA) et ses conseils stratégiques avec JJE pour continuer à promouvoir leur mission de rencontrer les jeunes où qu'ils soient et de la manière dont ils en ont besoin. Levio et JJE partagent un objectif commun de créer un Canada meilleur en soutenant la santé mentale et le bien-être de tous les jeunes dans chaque coin du pays.

Joëlle Boutin, Associée et Stratège en transformation numérique (Levio), Elaine Marin, Cheffe de la division Données et IA (Levio), Mariana Catz, Vice-présidente principale et directrice de l’innovation (Jeunesse, J’écoute), Andréanne Deschamps, Vice-présidente, Opérations cliniques et Chef des services cliniques (Jeunesse, J’écoute) (Groupe CNW/Levio Conseils Inc.)

Le partenariat stratégique de Levio avec Jeunesse, J'écoute (JJE) vise à améliorer et à étendre les services de santé mentale en ligne que JJE offre aux jeunes de cinq à vingt-huit ans à travers le pays. Le premier projet sur la feuille de route du partenariat se concentrera sur l'écoute sociale pour décoder la façon dont les jeunes parlent de leurs expériences et de leur santé mentale. Les apprentissages permettront de prendre des décisions plus éclairées sur le contenu, les programmes, les partenariats et les services.

En tant qu'organisme de bienfaisance le plus fiable du Canada et celui qui est entièrement concentré sur la santé mentale des jeunes, JJE exploite la puissance de ses données et de sa technologie pour répondre aux besoins des jeunes là où ils se trouvent aujourd'hui, y compris dans leurs environnements numériques. Ces connaissances aideront JJE à adapter leur soutien et leur produit, à grande échelle, pour fournir un soutien opportun et efficace aux jeunes pour tout type de besoin.

« Nous sommes mobilisés et ravis de collaborer avec un partenaire innovant comme Jeunesse, J'écoute dans la réalisation d'un objectif mutuel d'améliorer la vie des jeunes à travers le pays », a déclaré François Dion, président et fondateur de Levio. « Cet investissement de 1 million de dollars symbolise notre engagement envers la cause de la santé mentale des jeunes. Il est essentiel de comprendre que les jeunes d'aujourd'hui sont la relève de demain, et il est de notre responsabilité de veiller à leur bien-être et à leur épanouissement. En investissant dans leur santé mentale, nous investissons dans l'avenir de notre société. »

La première phase de notre collaboration avec Jeunesse, J'écoute focalisera sur l'utilisation de l'IA pour améliorer la qualité et l'impact de leurs services. « Chez Levio, nous croyons fermement au pouvoir transformateur de l'intelligence artificielle. Nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat à ALL IN, l'évènement dédié à l'IA le plus important du Canada, soulignant notre engagement à utiliser la technologie pour le bien social. Notre alliance avec Jeunesse, J'écoute en est un parfait exemple, » a exprimé Elaine Marin, Cheffe de la division Données et IA chez Levio. Elle a ajouté : « Nous attendons avec impatience les résultats positifs que cette entreprise commune produira. »

« Les jeunes d'aujourd'hui sont en détresse, confrontés à des problèmes tels que l'anxiété, la dépression et l'idéation suicidaire. JJE est une organisation caritative axée sur l'innovation et les données avec une attention particulière sur la santé mentale des jeunes », a déclaré Katherine Hay, Présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « Les jeunes changent rapidement et la technologie encore plus rapidement - et le monde est un endroit difficile à naviguer ces temps-ci. Nous disons toujours que nous innovons et évoluons au rythme des jeunes, ce qui fait de nous une start-up de 35 ans. Ce partenariat critique et stratégique entre Levio et JJE garantira que JJE dispose de plus de solutions numériques pour suivre le rythme des jeunes quant à leurs besoins en santé mentale, où qu'ils soient et quelle que soit leur identité. Ce partenariat lui-même est innovant et sans aucun doute aidera à changer le paysage de la santé mentale des jeunes à travers le Canada et aidera à sauver des vies. »

Levio est déterminée à utiliser sa technologie et son expertise pour améliorer la vie des gens. Ce partenariat avec Jeunesse, J'écoute est un exemple concret de cette volonté.

À propos de Levio

Levio est une firme de services-conseils couvrant tous les aspects de la transformation numérique, des stratégies d'affaires aux technologies de l'information (TI), en passant par la gestion organisationnelle, incluant notamment la cybersécurité, la valorisation des données, l'intelligence artificielle, et l'infonuagique.

Depuis sa création en 2014, Levio démontre une croissance fulgurante, et elle a figuré en 2021 au palmarès America's Fastest-Growing Companies en raison de sa croissance durable. Qui plus est, pour une deuxième année consécutive, Glassdoor a classé Levio parmi les 25 meilleurs employeurs au Canada et Forbes la place au 32e rang de son palmarès Canada's Best Startup Employers.

L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients institutionnels et commerciaux lors de la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis 10 ans, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de conseiller.ère.s hors pair qui fournit des solutions d'envergure tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité.

Levio est signataire de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, et elle est aussi l'une des rares firmes de services conseil à être signataire du Code canadien de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'intelligence artificielle (IA) générative avancés. Par ce fait, Levio renforce son rôle de pionnière et son engagement concret envers une IA responsable et éthique.

Apprenez-en plus en consultant levio.ca.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute (JJE) est le seul service national de santé mentale numérique au Canada qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel dans de nombreuses langues, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant qu'experte des soins virtuels au pays depuis 35 ans, JJE offre à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour libérer leurs émotions par téléphone ou par message texte, ou pour obtenir un soutien autogéré en cas de crise ou de besoin. Libère tes émotions est le plus grand mouvement en soutien de la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. Cette campagne vise à recueillir 300 millions de dollars pour éveiller l'espoir dont les jeunes ont besoin pour s'épanouir dans leur monde. JJE compte sur la générosité des personnes donatrices, des bénévoles, des parties prenantes, des partenaires commerciaux et du gouvernement pour stimuler et financer ses programmes.

Pour en savoir plus, visitez le jeunessejecoute.ca

