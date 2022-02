Levée du télétravail ‒ La Chambre dévoile un guide pour appuyer les employeurs dans le retour des employés en présentiel

MONTRÉAL, le 11 févr. 2022 /CNW Telbec/ - En prévision du retour en présentiel, qui s'amorcera le 28 février, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse de dévoiler un guide pour aider les entreprises à réussir la planification du retour de leurs employés et les outiller dans la réorganisation du travail en mode hybride.

Le dévoilement de ce guide fait suite à un atelier d'échange réalisé dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville » et organisé en partenariat avec le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Cet atelier a réuni 65 acteurs du milieu des affaires, principalement des gestionnaires et des employés d'entreprises de différentes tailles établies au centre-ville de Montréal. Les participants ont été amenés à échanger sur les défis des employeurs liés à la réorganisation du travail, à savoir la valorisation du travail en présentiel, la gestion des ressources humaines en mode hybride et l'optimisation du bien-être, de la santé et de la sécurité au travail.

Cet outil approfondi regroupe les points de vue des employés et des employeurs quant au retour en présentiel et comprend une liste d'actions concrètes à poser à court et à long terme.

« La récente annonce du gouvernement a été accueillie très favorablement par la base d'affaires de la métropole, qui entrevoit le retour en présentiel comme une occasion à saisir pour réinventer le monde du travail tel que nous le connaissons. En parallèle, un coup de sonde réalisé par la Chambre au cours du mois de janvier a permis d'observer qu'une majorité de travailleurs (60 %) étaient enthousiastes à l'idée de revenir au bureau. Cela démontre que les allègements étaient attendus tant par les employeurs que par les employés », a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La planification d'un retour en présentiel réussi passe par la collaboration et le partage de connaissances. Il était essentiel pour nous de mobiliser différents représentants du milieu des affaires ‒ dirigeants, membres de la direction, gestionnaires et employés ‒ afin de favoriser l'émergence et le partage de bonnes pratiques. Nous sommes convaincus que le guide qui en découle deviendra un outil essentiel pour toutes les entreprises qui souhaitent réussir un retour sécuritaire, progressif, flexible et attrayant de leurs employés », a ajouté Michel Leblanc.

« Je salue l'initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain de proposer un tel guide aux employeurs. Cet outil favorisera le retour au bureau de milliers d'employés de façon sécuritaire, ce qui permettra au centre-ville de Montréal de retrouver sa vigueur. Il est important de déployer les efforts nécessaires pour que les entreprises et les commerces reprennent leurs activités et retrouvent rapidement leur dynamisme d'avant la pandémie », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

« Je tiens à féliciter la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour cette belle initiative, qui avait pour objectif de bien outiller tant les entreprises que les travailleuses et travailleurs pour les aider à préparer le retour au bureau en présentiel. Évidemment, nous devons continuer d'appliquer les mesures sanitaires qui ont été mises en place, mais il faut aussi commencer à se tourner vers l'avenir. Le télétravail s'est bien implanté pendant la pandémie et il est réaliste de penser qu'il évoluera progressivement vers un modèle de travail hybride. En ce sens, il est nécessaire d'échanger sur les nouveaux défis qui se présentent et de trouver des solutions communes, afin de soutenir les entreprises de la région métropolitaine, leurs travailleuses et leurs travailleurs et, surtout, d'appuyer la relance des activités économiques du centre-ville de Montréal », a déclaré M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Le retour au bureau des travailleurs, particulièrement au centre-ville, permettra de donner un nouveau souffle à la relance économique de la métropole, qui est déjà bien en marche. Le dynamisme et la vitalité du centre-ville sont indissociables de la présence des travailleurs, des étudiants, des touristes et des résidents dans ses rues, dans ses commerces, dans ses restaurants et dans ses institutions culturelles. Ce retour, très attendu, devra s'arrimer aux mesures de santé publique en vigueur. C'est pourquoi je salue l'initiative « J'aime travailler au centre-ville » de la CCMM, qui permettra de répondre aux préoccupations des employeurs et des travailleurs et de planifier un retour en présentiel couronné de succès », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Ce guide peut être téléchargé sur le site Web de la Chambre.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal. Le guide présenté ci-dessus a été réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

