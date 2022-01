Levée de plusieurs ordonnances dans le dossier de François Baillargeon Bouchard et Groupe financier Bouchard

MONTRÉAL, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le 21 décembre 2021, le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») a levé des ordonnances provisoires prononcées dans sa décision du 28 janvier 2021 relativement au dossier de François Baillargeon Bouchard du cabinet 9347-6760 Québec inc. (faisant affaire sous le nom de Groupe financier Bouchard).

Plus précisément, le TMF a levé la suspension des certificats d'exercice de M. Baillargeon Bouchard dans les disciplines de l'assurance de personnes et du courtage en épargne collective. Le TMF a également levé l'ordonnance enjoignant à M. Baillargeon Bouchard de se conformer aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de cesser d'agir comme représentant au sens de cette loi et de se présenter comme tel. Enfin, le TMF a levé l'ordonnance interdisant à M. Baillargeon Bouchard de mener toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, à l'exception de toute opération sur valeurs effectuée pour son propre compte par l'entremise d'un courtier dûment inscrit auprès de l'Autorité.

Finalement, le TMF a levé des ordonnances visant Groupe financier Bouchard, soit celles de procéder à la nomination d'un dirigeant responsable approuvé par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») en remplacement de M. Baillargeon Bouchard et d'informer l'Autorité des démarches qu'il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable.

Le TMF a prononcé la levée de ces ordonnances en tenant compte notamment des faits suivants :

La décision du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière du 4 juin 2021 par laquelle celui-ci a notamment imposé une radiation de six mois ainsi qu'une amende de 30 000 $ à M. Baillargeon Bouchard après que celui-ci eut enregistré un plaidoyer de culpabilité sous huit chefs d'accusation contenus dans une plainte disciplinaire.

SOURCE Autorité des marchés financiers